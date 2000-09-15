Раздел: Происшествия
В Киеве женщина убила собутыльника
Женщина ранила его в ногу.
Злоумышленница и потерпевший вместе распивали спиртные напитки. В какой-то момент они начали ссориться, и женщина схватилась за нож, передает Хроника.инфо со ссылкой на socportal.info.
- Дама, 1980 года рождения, распивала алкогольные напитки с мужчиной на улице Пуще-Водицкой, 33. После n-ой выпитой рюмки что-то пошло не так. Слово-за-слово и начался конфликт: мужчина начал душить даму (по её словам), а она, в свою защиту, взяла нож и нанесла мужчине ранение в левую ногу, чуть выше колена. Мужчина успокоился, они даже немного поговорили потом, обмотали ногу какой-то тряпкой, а затем мужчина умер, - отмечается в сообщении.
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Все обстоятельства произошедшего устанавливает полиция.
Злоумышленница и потерпевший вместе распивали спиртные напитки. В какой-то момент они начали ссориться, и женщина схватилась за нож, передает Хроника.инфо со ссылкой на socportal.info.
- Дама, 1980 года рождения, распивала алкогольные напитки с мужчиной на улице Пуще-Водицкой, 33. После n-ой выпитой рюмки что-то пошло не так. Слово-за-слово и начался конфликт: мужчина начал душить даму (по её словам), а она, в свою защиту, взяла нож и нанесла мужчине ранение в левую ногу, чуть выше колена. Мужчина успокоился, они даже немного поговорили потом, обмотали ногу какой-то тряпкой, а затем мужчина умер, - отмечается в сообщении.
Читайте также: Украину накроет грозовыми дождями
Все обстоятельства произошедшего устанавливает полиция.
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