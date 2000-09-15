» » В Киеве женщина убила собутыльника
Раздел: Происшествия  
0

В Киеве женщина убила собутыльника

В Киеве женщина убила собутыльника Женщина ранила его в ногу.

Злоумышленница и потерпевший вместе распивали спиртные напитки. В какой-то момент они начали ссориться, и женщина схватилась за нож, передает Хроника.инфо со ссылкой на socportal.info.

- Дама, 1980 года рождения, распивала алкогольные напитки с мужчиной на улице Пуще-Водицкой, 33. После n-ой выпитой рюмки что-то пошло не так. Слово-за-слово и начался конфликт: мужчина начал душить даму (по её словам), а она, в свою защиту, взяла нож и нанесла мужчине ранение в левую ногу, чуть выше колена. Мужчина успокоился, они даже немного поговорили потом, обмотали ногу какой-то тряпкой, а затем мужчина умер, - отмечается в сообщении.

Читайте также: Украину накроет грозовыми дождями

Все обстоятельства произошедшего устанавливает полиция.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Киев, собутыльник

Загрузка...

Похожие новости по теме

В Киеве женщина с ножом набросилась на мужа В Киеве женщина с ножом набросилась на мужа

Женщину уже задержали полицейские.

Жительница Днепропетровщины убила супруга: мужчина истек кровью Жительница Днепропетровщины убила супруга: мужчина истек кровью

Преступнице грозит до 15 лет тюрьмы.

В Кривом Роге женщина, защищаясь, зарезала мужа В Кривом Роге женщина, защищаясь, зарезала мужа

Супруги вместе распивали спиртные напитки и начали ссориться.

Днепр: женщина застрелила супруга Днепр: женщина застрелила супруга

Инцидент произошел во время ссоры.

На Полтавщине пьяный мужчина избил до смерти свою тещу На Полтавщине пьяный мужчина избил до смерти свою тещу

Погибшая распивала спиртные напитки со своим 45-летним зятем.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх