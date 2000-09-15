Раздел: Происшествия
В Киеве пьяный мужчина попал под трамвай
Мужчина получил телесные повреждения.
Вечером 15 сентября в Киеве пьяный мужчина попал под трамвай, ему отрезало пятку, передает Хроника.инфо со ссылкой на
«Ехали на трамвае по пуща-водицкому лесу в темноте. Бухое тело выперлось на трамвайные пути и было сбито трамваем. Стесало пятку, так что была видна пяточная кость.
Загрузили в трамвай и доехали до площади Шевченка, где передали его скорой помощи», - в соцсети сообщил Olexander Osovik.
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Вечером 15 сентября в Киеве пьяный мужчина попал под трамвай, ему отрезало пятку, передает Хроника.инфо со ссылкой на
«Ехали на трамвае по пуща-водицкому лесу в темноте. Бухое тело выперлось на трамвайные пути и было сбито трамваем. Стесало пятку, так что была видна пяточная кость.
Загрузили в трамвай и доехали до площади Шевченка, где передали его скорой помощи», - в соцсети сообщил Olexander Osovik.
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