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Раздел: Происшествия  
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В Киеве пьяный мужчина попал под трамвай

В Киеве пьяный мужчина попал под трамвайМужчина получил телесные повреждения.

Вечером 15 сентября в Киеве пьяный мужчина попал под трамвай, ему отрезало пятку, передает Хроника.инфо со ссылкой на

«Ехали на трамвае по пуща-водицкому лесу в темноте. Бухое тело выперлось на трамвайные пути и было сбито трамваем. Стесало пятку, так что была видна пяточная кость.

Загрузили в трамвай и доехали до площади Шевченка, где передали его скорой помощи», - в соцсети сообщил Olexander Osovik.

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В Киеве пьяный мужчина попал под трамвай
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 Теги: Киев, трамвай

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