» » В Киеве пьяный водитель снес столб
Раздел: Происшествия  
0

В Киеве пьяный водитель снес столб

В Киеве пьяный водитель снес столбВодитель был в нетрезвом состоянии.

В Киеве на Бессарабской площади полицейские задержали водителя с признаками алкогольного опьянения. Перед остановкой он врезался на автомобиле Chevrolet в столб дорожного знака, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

О подозрительной легковушке правоохранителям сообщили очевидцы.

По их словам, на парковку подъезжала Chevrolet. Перед остановкой машина врезалась в столб дорожного знака. После чего, двое молодых людей вышли из машины и отправились в супермаркет. Уже тогда очевидцы заподозрили, что водитель нетрезвый, и задержали его вместе с пассажиром до прибытия патрульной полиции.

Отмечается, что водитель начал вести себя агрессивно и отрицать, что управлял автомобилем в нетрезвом состоянии. Полиции пришлось одеть на него наручники и доставить в управление.

Читайте также: Киевлян восхитил новый мурал работы канадского художника

Подробности происшествия установливает следствие.

Осторожно, в видео присутствует ненормативная лексика!

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Киев, ДТП

Загрузка...

Похожие новости по теме

В Киеве пьяный водитель Chevrolet устроил аварию В Киеве пьяный водитель Chevrolet устроил аварию

Машина влетела в отбойник.

В Киеве автомобиль врезался в столб и загорелся В Киеве автомобиль врезался в столб и загорелся

Водитель был в состоянии алкогольного опьянения

В Кривом Роге нетрезвый водитель иномарки разбился о столб В Кривом Роге нетрезвый водитель иномарки разбился о столб

По словам людей - водитель был в нетрезвом состоянии.

В Киеве пьяный водитель с разгона врезался в столб В Киеве пьяный водитель с разгона врезался в столб

Обломки усеяли все вокруг в радиусе 30 метров от авто.

ДТП в Киеве: Chevrolet вылетел на тротуар и снес столб со светофором ДТП в Киеве: Chevrolet вылетел на тротуар и снес столб со светофором

От удара внедорожник раскрутило на 180 градусов.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх