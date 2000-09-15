Раздел: Происшествия
В Киеве пьяный водитель снес столб
Водитель был в нетрезвом состоянии.
В Киеве на Бессарабской площади полицейские задержали водителя с признаками алкогольного опьянения. Перед остановкой он врезался на автомобиле Chevrolet в столб дорожного знака, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
О подозрительной легковушке правоохранителям сообщили очевидцы.
По их словам, на парковку подъезжала Chevrolet. Перед остановкой машина врезалась в столб дорожного знака. После чего, двое молодых людей вышли из машины и отправились в супермаркет. Уже тогда очевидцы заподозрили, что водитель нетрезвый, и задержали его вместе с пассажиром до прибытия патрульной полиции.
Отмечается, что водитель начал вести себя агрессивно и отрицать, что управлял автомобилем в нетрезвом состоянии. Полиции пришлось одеть на него наручники и доставить в управление.
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Подробности происшествия установливает следствие.
Осторожно, в видео присутствует ненормативная лексика!
В Киеве на Бессарабской площади полицейские задержали водителя с признаками алкогольного опьянения. Перед остановкой он врезался на автомобиле Chevrolet в столб дорожного знака, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
О подозрительной легковушке правоохранителям сообщили очевидцы.
По их словам, на парковку подъезжала Chevrolet. Перед остановкой машина врезалась в столб дорожного знака. После чего, двое молодых людей вышли из машины и отправились в супермаркет. Уже тогда очевидцы заподозрили, что водитель нетрезвый, и задержали его вместе с пассажиром до прибытия патрульной полиции.
Отмечается, что водитель начал вести себя агрессивно и отрицать, что управлял автомобилем в нетрезвом состоянии. Полиции пришлось одеть на него наручники и доставить в управление.
Читайте также: Киевлян восхитил новый мурал работы канадского художника
Подробности происшествия установливает следствие.
Осторожно, в видео присутствует ненормативная лексика!
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