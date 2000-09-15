Раздел: Происшествия
В Черновцах патрульные сбили насмерть человека
Водитель сбежал с места ДТП.
В Черновцах полиция на патрульном авто насмерть сбила пешехода. Об этом в Facebook сообщил очевидец ДТП Дмитрий Корней. Свидетель рассказал, что происшествие случилось около трех часов ночи 16 сентября в микрорайоне Гравитон, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на kriminalukraine.com.ua..
"Водитель и напарник сбежали, регистратора в машине нет, исчез. Нет слов. Прессу не подпускают к месту ДТП. Арсен Борисович, повторяю свой вопрос к вам: вы специально набираете вот таких вот упырей в патрульную?Это не реформа, Арсен Борисович, это лютый пиз@ец", - отметил Корней.
В группе СтопХам Буковина в Facebook сообщили, что в результате ДТП погиб 23-летний житель села Горбова.
По информации очевидцев, следственная группа приехала через час после аварии несмотря на то, что ближайший райотдел полиции находится примерно в 1 км. На месте работали две бригады скорой медицинской помощи.
Читайте также: В Киеве объявлено штормовое предупреждение
В Нацполиции области пока никаких комментариев на давали.
В Черновцах полиция на патрульном авто насмерть сбила пешехода. Об этом в Facebook сообщил очевидец ДТП Дмитрий Корней. Свидетель рассказал, что происшествие случилось около трех часов ночи 16 сентября в микрорайоне Гравитон, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на kriminalukraine.com.ua..
"Водитель и напарник сбежали, регистратора в машине нет, исчез. Нет слов. Прессу не подпускают к месту ДТП. Арсен Борисович, повторяю свой вопрос к вам: вы специально набираете вот таких вот упырей в патрульную?Это не реформа, Арсен Борисович, это лютый пиз@ец", - отметил Корней.
В группе СтопХам Буковина в Facebook сообщили, что в результате ДТП погиб 23-летний житель села Горбова.
По информации очевидцев, следственная группа приехала через час после аварии несмотря на то, что ближайший райотдел полиции находится примерно в 1 км. На месте работали две бригады скорой медицинской помощи.
Читайте также: В Киеве объявлено штормовое предупреждение
В Нацполиции области пока никаких комментариев на давали.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter