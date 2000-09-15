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Раздел: Происшествия  
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В Черновцах патрульные сбили насмерть человека

В Черновцах патрульные сбили насмерть человекаВодитель сбежал с места ДТП.

В Черновцах полиция на патрульном авто насмерть сбила пешехода. Об этом в Facebook сообщил очевидец ДТП Дмитрий Корней. Свидетель рассказал, что происшествие случилось около трех часов ночи 16 сентября в микрорайоне Гравитон, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на kriminalukraine.com.ua..

"Водитель и напарник сбежали, регистратора в машине нет, исчез. Нет слов. Прессу не подпускают к месту ДТП. Арсен Борисович, повторяю свой вопрос к вам: вы специально набираете вот таких вот упырей в патрульную?Это не реформа, Арсен Борисович, это лютый пиз@ец", - отметил Корней.

В группе СтопХам Буковина в Facebook сообщили, что в результате ДТП погиб 23-летний житель села Горбова.

По информации очевидцев, следственная группа приехала через час после аварии несмотря на то, что ближайший райотдел полиции находится примерно в 1 км. На месте работали две бригады скорой медицинской помощи.

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В Нацполиции области пока никаких комментариев на давали.
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 Теги: Черновцы, смерть

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