Раздел: Происшествия
Боевики обстреляли населенные пункты на Донбассе
Противник открывал прицельный огонь из гранатометов различных систем.
В течение суток, 16 августа, в Донбассе противник девять раз нарушали режим тишины.
Об этом информирует пресс-служба ООС в Facebook, пишет Хроника.инфо со ссылкой на zn.ua.
Сообщается, что вооружение, запрещенное минскими соглашениями, не применялось.
"Днем противник открывал прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районе населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Золотое, Новотроицкое, Чермалык, Павлополь и Лебединское", - говорится в сообщении.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в течение текущих суток не допущено. Ситуация в районе проведения операции остается под контролем Объединенных сил.
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Отметим, в течение 15 сентября позиции украинских военных были обстреляны 28 раз. В результате боевых действий в Донбассе пятеро оккупантов уничтожены, еще один получил ранения.
В течение суток, 16 августа, в Донбассе противник девять раз нарушали режим тишины.
Об этом информирует пресс-служба ООС в Facebook, пишет Хроника.инфо со ссылкой на zn.ua.
Сообщается, что вооружение, запрещенное минскими соглашениями, не применялось.
"Днем противник открывал прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районе населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Золотое, Новотроицкое, Чермалык, Павлополь и Лебединское", - говорится в сообщении.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в течение текущих суток не допущено. Ситуация в районе проведения операции остается под контролем Объединенных сил.
Читайте также: Боевики снова обстреляли мирные населенные пункты на Донбассе
Отметим, в течение 15 сентября позиции украинских военных были обстреляны 28 раз. В результате боевых действий в Донбассе пятеро оккупантов уничтожены, еще один получил ранения.
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