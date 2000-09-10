» » Боевики обстреляли населенные пункты на Донбассе
Раздел: Происшествия  
0

Боевики обстреляли населенные пункты на Донбассе

Боевики обстреляли населенные пункты на ДонбассеПротивник открывал прицельный огонь из гранатометов различных систем.

В течение суток, 16 августа, в Донбассе противник девять раз нарушали режим тишины.

Об этом информирует пресс-служба ООС в Facebook, пишет Хроника.инфо со ссылкой на zn.ua.

Сообщается, что вооружение, запрещенное минскими соглашениями, не применялось.

"Днем противник открывал прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районе населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Золотое, Новотроицкое, Чермалык, Павлополь и Лебединское", - говорится в сообщении.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в течение текущих суток не допущено. Ситуация в районе проведения операции остается под контролем Объединенных сил.

Читайте также: Боевики снова обстреляли мирные населенные пункты на Донбассе

Отметим, в течение 15 сентября позиции украинских военных были обстреляны 28 раз. В результате боевых действий в Донбассе пятеро оккупантов уничтожены, еще один получил ранения.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Боевики, Донбасс, населенные пункты

Загрузка...

Похожие новости по теме

Боевики накрыли минометным огнем позиции ООС на Донбассе Боевики накрыли минометным огнем позиции ООС на Донбассе

Боевики обстреляли позиции ООС.

В результате обстрела на Донбассе ранен украинский военный В результате обстрела на Донбассе ранен украинский военный

Ситуация на линии соприкосновения остается под контролем Объединенных сил.

Боевики на Донбассе снова нарушили перемирие Боевики на Донбассе снова нарушили перемирие

Противник вел прицельный огонь из гранатометов и стрелкового оружия.

На Донбассе боевики снова нарушили режим тишины На Донбассе боевики снова нарушили режим тишины

Боевики открывали прицельный огонь из гранатометов.

Боевики на Донбассе обстреляли позиции ООС Боевики на Донбассе обстреляли позиции ООС

Оккупанты открывали прицельный огонь.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх