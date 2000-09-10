Раздел: Происшествия
В Киеве на Крещатике рухнул балкон
Строение на Крещатике было возведено в 1950 году.
16 сентября на самой главной улице Киева Крещатике рухнул балкон здания 1950 года постройки. Как утверждают очевидцы, на тротуар летели целые куски фасада. На месте происшествия уже присутствуют сотрудники коммунального предприятия и патрульная полиции.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на oblast.online.
Аварийный участок обнесен предупредительной лентой, прохожие обходят это место стороной. В результате происшествия никто не пострадал.
Строение на Крещатике было возведено в 1950 году, его называют «отголоском» сталинской эпохи. Хотя сама конструкция довольно массивная и в хорошем состоянии, балконы все же требуют немедленного ремонта, так как из-за большого времени эксплуатации пришли в аварийное состояние.
Читайте также: В Австралии во время вечеринки рухнул балкон: 18 пострадавших
Киев – достаточно древний город по тезисам истории. Хотя сейчас он превратился в современный мегаполис, все же присутствуют исторические здания, которые сносить никто не имеет права, ведь они исторически представляют огромную ценность. Как решат данную проблему Киевские власти пока неизвестно, вполне вероятно, что оставшиеся балконы усилят какими-то современными материалами, чтобы неприятность не повторилась.
16 сентября на самой главной улице Киева Крещатике рухнул балкон здания 1950 года постройки. Как утверждают очевидцы, на тротуар летели целые куски фасада. На месте происшествия уже присутствуют сотрудники коммунального предприятия и патрульная полиции.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на oblast.online.
Аварийный участок обнесен предупредительной лентой, прохожие обходят это место стороной. В результате происшествия никто не пострадал.
Строение на Крещатике было возведено в 1950 году, его называют «отголоском» сталинской эпохи. Хотя сама конструкция довольно массивная и в хорошем состоянии, балконы все же требуют немедленного ремонта, так как из-за большого времени эксплуатации пришли в аварийное состояние.
Читайте также: В Австралии во время вечеринки рухнул балкон: 18 пострадавших
Киев – достаточно древний город по тезисам истории. Хотя сейчас он превратился в современный мегаполис, все же присутствуют исторические здания, которые сносить никто не имеет права, ведь они исторически представляют огромную ценность. Как решат данную проблему Киевские власти пока неизвестно, вполне вероятно, что оставшиеся балконы усилят какими-то современными материалами, чтобы неприятность не повторилась.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter