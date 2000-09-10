» » В Харькове титушки в масках напали на людей
Раздел: Происшествия  
0

В Харькове титушки в масках напали на людей

В Харькове титушки в масках напали на людейПодобные нападения уже были ранее.

В воскресенье, 16 сентября, 15 неизвестных людей в балаклавах в Харькове атаковали целый ряд людей.

Об этом сообщили в отделе ГУ НП в Харьковской области, пишет Хроника.инфо со ссылкой на politeka.net.

«В прошлую ночь, в Чугуевское отделение полиции поступило три заявления от пострадавших относительно получения повреждений во время драки. По данным полиции, пострадавших доставили в больнице, где им оказали помощь. После этого их направили домой», - говорится в сообщении.

При этом в Центре экстренной медицинской помощи сообщили, что сообщение поступило около часа ночи. Драка произошла в районе местного автовокзала.

«По словам пострадавшего, на него напали около 15 человек в балаклавах и с бейсбольными битами. Свидетели нападения сразу вызвали «скорую помощь». В результате, за медицинской помощью обратилось шесть человек», - подчеркивается в тексте сообщения.

Более того, утверждают люди, подобные нападения уже были ранее.

Читайте также: В Житомире «титушки» напали на журналистов. Видео

«Ранее двумя наркозависимыми жителями Чугуева были нанесены тяжелые телесные повреждения тоже парнями в масках», - утверждается в сообщении.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Харьков, нападение

Загрузка...

Похожие новости по теме

Пьяные пассажиры автомобиля напали на полицейских в Харькове Пьяные пассажиры автомобиля напали на полицейских в Харькове

Двое патрульных получили телесные повреждения и были госпитализированы

На Ровенщине мужчины в балаклавах напали на журналистов На Ровенщине мужчины в балаклавах напали на журналистов

Оператора съемочной группы избили.

ЧП в Харькове: активисты напали на журналистов ЧП в Харькове: активисты напали на журналистов

Открыто уголовное производство по статье, связанной с препятствованием журналистской деятельности.

На Киевского чиновника напали и избили двое неизвестных На Киевского чиновника напали и избили двое неизвестных

Ему нанесены тяжкие телесные повреждения.

В Харькове вооруженные люди в балаклавах ворвались в пункт выдачи гумпомощи В Харькове вооруженные люди в балаклавах ворвались в пункт выдачи гумпомощи

В грубой форме потребовали от охранника разъяснить политическую позицию "Станции" и затем скрылись.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх