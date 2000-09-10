В Харькове титушки в масках напали на людей

Подобные нападения уже были ранее.



В воскресенье, 16 сентября, 15 неизвестных людей в балаклавах в Харькове атаковали целый ряд людей.



Об этом сообщили в отделе ГУ НП в Харьковской области, пишет



«В прошлую ночь, в Чугуевское отделение полиции поступило три заявления от пострадавших относительно получения повреждений во время драки. По данным полиции, пострадавших доставили в больнице, где им оказали помощь. После этого их направили домой», - говорится в сообщении.



При этом в Центре экстренной медицинской помощи сообщили, что сообщение поступило около часа ночи. Драка произошла в районе местного автовокзала.



«По словам пострадавшего, на него напали около 15 человек в балаклавах и с бейсбольными битами. Свидетели нападения сразу вызвали «скорую помощь». В результате, за медицинской помощью обратилось шесть человек», - подчеркивается в тексте сообщения.



Более того, утверждают люди, подобные нападения уже были ранее.



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«Ранее двумя наркозависимыми жителями Чугуева были нанесены тяжелые телесные повреждения тоже парнями в масках», - утверждается в сообщении. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В воскресенье, 16 сентября, 15 неизвестных людей в балаклавах в Харькове атаковали целый ряд людей.Об этом сообщили в отделе ГУ НП в Харьковской области, пишет Хроника.инфо со ссылкой на politeka.net «В прошлую ночь, в Чугуевское отделение полиции поступило три заявления от пострадавших относительно получения повреждений во время драки. По данным полиции, пострадавших доставили в больнице, где им оказали помощь. После этого их направили домой», - говорится в сообщении.При этом в Центре экстренной медицинской помощи сообщили, что сообщение поступило около часа ночи. Драка произошла в районе местного автовокзала.«По словам пострадавшего, на него напали около 15 человек в балаклавах и с бейсбольными битами. Свидетели нападения сразу вызвали «скорую помощь». В результате, за медицинской помощью обратилось шесть человек», - подчеркивается в тексте сообщения.Более того, утверждают люди, подобные нападения уже были ранее.«Ранее двумя наркозависимыми жителями Чугуева были нанесены тяжелые телесные повреждения тоже парнями в масках», - утверждается в сообщении.



