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Раздел: Происшествия  
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Под Киевом пьяный водитель устроил смертельное ДТП

Под Киевом пьяный водитель устроил смертельное ДТПДва пассажира погибли.

Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось в городе Богуслав под Киевом. Водитель, будучи в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением "Жигулей" и врезался в дерево, передает Хроника.инфо со ссылкой на newsone.ua.

Указано, что мужчина перевозил троих пассажиров, двое из которых погибли.

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"В городе Богуславе в три часа ночи четверо мужчин ехали на автомобиле "Жигули", но не справились с управлением, съехали в кювет и столкнулись с деревом. В результате - два пассажира погибли. Водитель и еще один пассажир - в больнице. Все были в нетрезвом состоянии", - сказал он.
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 Теги: Киевщина, ДТП

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Сегодня, 12:11 » Автор: Анна Мартынова
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