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Раздел: Происшествия  
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В Киеве мотоциклист попал в серьезное ДТП

В Киеве мотоциклист попал в серьезное ДТПБайкера госпитализировали.

В Киеве на улице Радищева произошло ДТП с участием автомобиля и мотоцикла, передает Хроника.инфо со ссылкой на kriminal.net.ua.

Как сообщают источники, в Киеве на улице Радищева произошло ДТП с участием автомобиля и мотоцикла. В результате столкновения пострадал мотоциклист. Он госпитализирован.

Автомобиль получил механические повреждения.

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На месте происшествия работали скорая помощь, патрульная полиция и следственно-оперативная группа. Выясняют причины и обстоятельства ДТП.

В Киеве мотоциклист попал в серьезное ДТП
В Киеве мотоциклист попал в серьезное ДТП
В Киеве мотоциклист попал в серьезное ДТП
В Киеве мотоциклист попал в серьезное ДТП
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 Теги: Киев, ДТП

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Сегодня, 13:32 » Автор: Анна Мартынова
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