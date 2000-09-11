Раздел: Происшествия
В Киеве мотоциклист попал в серьезное ДТП
Байкера госпитализировали.
В Киеве на улице Радищева произошло ДТП с участием автомобиля и мотоцикла, передает Хроника.инфо со ссылкой на kriminal.net.ua.
Как сообщают источники, в Киеве на улице Радищева произошло ДТП с участием автомобиля и мотоцикла. В результате столкновения пострадал мотоциклист. Он госпитализирован.
Автомобиль получил механические повреждения.
Читайте также: Под Киевом пьяный водитель устроил смертельное ДТП
На месте происшествия работали скорая помощь, патрульная полиция и следственно-оперативная группа. Выясняют причины и обстоятельства ДТП.
В Киеве на улице Радищева произошло ДТП с участием автомобиля и мотоцикла, передает Хроника.инфо со ссылкой на kriminal.net.ua.
Как сообщают источники, в Киеве на улице Радищева произошло ДТП с участием автомобиля и мотоцикла. В результате столкновения пострадал мотоциклист. Он госпитализирован.
Автомобиль получил механические повреждения.
Читайте также: Под Киевом пьяный водитель устроил смертельное ДТП
На месте происшествия работали скорая помощь, патрульная полиция и следственно-оперативная группа. Выясняют причины и обстоятельства ДТП.
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