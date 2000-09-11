В Украине группа чиновников отдавала в рабство людей с инвалидностью

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В Киеве мужчина и девушка обманули киевлян на 100 тыс. грн, используя их персональные банковские данные.

Сутенеры, обманом вербовавшие девушек и отправлявшие их за границу, задержаны в Николаевской области. Они переправляли девушек в восточные страны и заставляли заниматься проституцией. Как сообщили в пресс-службе областного УМВД Украины, правоохранители в рамках уголовного производства задержали двух жителей Николаевской