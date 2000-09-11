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Раздел: Происшествия  
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В Украине группа чиновников отдавала в рабство людей с инвалидностью

В Украине группа чиновников отдавала в рабство людей с инвалидностьюУ подопечных была установлена ​​II группа инвалидности с детства.

Группа должностных лиц организовала преступную схему, используя труд людей с инвалидностью.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Запорожской области, пишет Хроника.инфо со ссылкой на УНН.

"На днях правоохранители разоблачили преступную группу в составе директора, заместителя директора и представителя персонала КУ "Таврический дом инвалидов" СОЖ, которые организовали грязную схему, цинично используя физический труд подопечных – инвалидов с умственными недостатками. Так, подопечные с инвалидностью предоставлялись третьим лицам для сельскохозяйственных работ", – говорится в сообщении.

В частности, в результате досудебного расследования правоохранители задокументировали факт, когда медсестра вышеупомянутого заведения по предварительному сговору с директором и заместителем директора КУ "Таврический дом инвалидов" СОЖ получила от последних разрешение на перевозку и трудовую эксплуатацию двух подопечных за пределами заведения, а именно на земельном участке домовладения по месту его проживания. В рамках следственных действий по месту жительства злоумышленницы провели обыск. Во время этого с территории домовладения освободили подопечных "Таврического дома инвалидов".

Как указано, у подопечных была установлена ​​II группа инвалидности с детства. Согласно индивидуальным программам реабилитации инвалидов они были признаны нетрудоспособными по состоянию здоровья.

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"По подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 149 УК Украины, все трое заговорщиков были задержаны по ст. 208 УПК Украины. В настоящее время по согласованию с прокурором прокуратуры Запорожской области сообщено о подозрении заместителю директора КУ "Таврический дом инвалидов" СОЖ, который по предварительному сговору оказывал передачу подопечных с целью эксплуатации, при этом используя уязвимое состояние человек. Вместе с тем, так как двое других участников преступной группы являются депутатами местных советов, то согласно действующему законодательству прокурор Запорожской области лично подписал данные сообщения о подозрении", - отметили в прокуратуре.
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 Теги: Украина, инвалиды, рабство

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Сегодня, 18:36 » Автор: Едгар Букмирза
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