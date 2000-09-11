Раздел: Происшествия
В Украине группа чиновников отдавала в рабство людей с инвалидностью
У подопечных была установлена II группа инвалидности с детства.
Группа должностных лиц организовала преступную схему, используя труд людей с инвалидностью.
Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Запорожской области, пишет Хроника.инфо со ссылкой на УНН.
"На днях правоохранители разоблачили преступную группу в составе директора, заместителя директора и представителя персонала КУ "Таврический дом инвалидов" СОЖ, которые организовали грязную схему, цинично используя физический труд подопечных – инвалидов с умственными недостатками. Так, подопечные с инвалидностью предоставлялись третьим лицам для сельскохозяйственных работ", – говорится в сообщении.
В частности, в результате досудебного расследования правоохранители задокументировали факт, когда медсестра вышеупомянутого заведения по предварительному сговору с директором и заместителем директора КУ "Таврический дом инвалидов" СОЖ получила от последних разрешение на перевозку и трудовую эксплуатацию двух подопечных за пределами заведения, а именно на земельном участке домовладения по месту его проживания. В рамках следственных действий по месту жительства злоумышленницы провели обыск. Во время этого с территории домовладения освободили подопечных "Таврического дома инвалидов".
Как указано, у подопечных была установлена II группа инвалидности с детства. Согласно индивидуальным программам реабилитации инвалидов они были признаны нетрудоспособными по состоянию здоровья.
Читайте также: В Украине вырастет размер социальных выплат для людей с инвалидностью
"По подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 149 УК Украины, все трое заговорщиков были задержаны по ст. 208 УПК Украины. В настоящее время по согласованию с прокурором прокуратуры Запорожской области сообщено о подозрении заместителю директора КУ "Таврический дом инвалидов" СОЖ, который по предварительному сговору оказывал передачу подопечных с целью эксплуатации, при этом используя уязвимое состояние человек. Вместе с тем, так как двое других участников преступной группы являются депутатами местных советов, то согласно действующему законодательству прокурор Запорожской области лично подписал данные сообщения о подозрении", - отметили в прокуратуре.
Группа должностных лиц организовала преступную схему, используя труд людей с инвалидностью.
Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Запорожской области, пишет Хроника.инфо со ссылкой на УНН.
"На днях правоохранители разоблачили преступную группу в составе директора, заместителя директора и представителя персонала КУ "Таврический дом инвалидов" СОЖ, которые организовали грязную схему, цинично используя физический труд подопечных – инвалидов с умственными недостатками. Так, подопечные с инвалидностью предоставлялись третьим лицам для сельскохозяйственных работ", – говорится в сообщении.
В частности, в результате досудебного расследования правоохранители задокументировали факт, когда медсестра вышеупомянутого заведения по предварительному сговору с директором и заместителем директора КУ "Таврический дом инвалидов" СОЖ получила от последних разрешение на перевозку и трудовую эксплуатацию двух подопечных за пределами заведения, а именно на земельном участке домовладения по месту его проживания. В рамках следственных действий по месту жительства злоумышленницы провели обыск. Во время этого с территории домовладения освободили подопечных "Таврического дома инвалидов".
Как указано, у подопечных была установлена II группа инвалидности с детства. Согласно индивидуальным программам реабилитации инвалидов они были признаны нетрудоспособными по состоянию здоровья.
Читайте также: В Украине вырастет размер социальных выплат для людей с инвалидностью
"По подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 149 УК Украины, все трое заговорщиков были задержаны по ст. 208 УПК Украины. В настоящее время по согласованию с прокурором прокуратуры Запорожской области сообщено о подозрении заместителю директора КУ "Таврический дом инвалидов" СОЖ, который по предварительному сговору оказывал передачу подопечных с целью эксплуатации, при этом используя уязвимое состояние человек. Вместе с тем, так как двое других участников преступной группы являются депутатами местных советов, то согласно действующему законодательству прокурор Запорожской области лично подписал данные сообщения о подозрении", - отметили в прокуратуре.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
132
0
Также советуем посмотреть
- В Казахстане судят журналиста из Украины: названа причина
- Свежая подборка веселых фоток от Comedy Wildlife
- В Германии четыреста собак порезвились в городском бассейне
- Сеть насмешил рассказ российского олигарха о долговечности Крымского моста
- В ВСУ опровергли информацию об отправке осенних призывников в зону ООС
- Канадца, спасшего в лесу «котенка», ждал большой сюрприз
- Катастрофічне падіння рейтингів кандидатів
- СБУ назначила внеплановую проверку ProZorro
- Выборы в России высмеяли яркой карикатурой
- Как в сети смеются над Путиным
- Под ГПУ пострадали семь полицейских и журналистка
- Чудо сотворили: Сеть насмешили странные «выборы» в России
- Дело Скрипаля: последствия для России
- Обнародована актуальная карта боевых действий на Донбассе
- В Краматорске повалили постамент с бюстом Леонида Быкова
- Турчинов прокомментировал заявление Минобороны РФ об «украинской ракете»
- Про Будапештський меморандум
- Принц Гарри развеселил шуткой о бабушке-королеве
- Никакой романтики: уволена стюардесса, которой сделали предложение в полете
- УПЦ МП: начинается «гимнастический» период
- У здания ГПУ произошли столкновения
- Москалькова описала состояние здоровья Сенцова
- В Google Maps отыскали «паранормальный» снимок
- Деградация России уже очевидна
- В Украине переименуют две области
- Сотрудничество Тимошенко и Медведчука: 6 неопровержимых фактов
- Более 100 тысяч украинцев получили карту поляка
- Соцсети высмеяли предложение Милонова ввести «сухой закон»
- К чему готовиться Украине после убийства Захарченко
- В небе над Швецией засняли «инопланетное существо»
Оставьте свой комментарий