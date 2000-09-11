Раздел: Происшествия
В Киеве под стенами ГПУ избили полицейских
Травмированные стражи порядка получили медпомощь.
В стычках под Генеральной прокуратурой Украины были травмированы семь правоохранителей.
Об этом информирует Центр общественных связей ГУ Нацполиции Киева в Facebook и на своем официальном портале, пишет Хроника.инфо со ссылкой на oblast.online.
Судя даже по официальному слогу пресс-службы полиции, под ГПУ представители «Свободы» ринулись на штурм здания Генпрокуратуры. Они вступили с полицейскими в силовое противостояние.
Против правоохранителей применили баллоны со слезоточивым газом. На фото видно, что протестующие активисты переворачивали мусорные контейнеры.
В столичной полиции говорят о 7-ми правоохранителях, травмированных в ходе потасовки. Сразу после ранений и травм им даже не смогли помочь, мешали протестующие. Наконец, последние все же образовали коридор, по которому полицейские ушли.
Наконец, травмированные стражи порядка получили медпомощь. Но митингующие продолжили кидать камни и кирпичи в здание ГПУ.
Читайте также: В Киеве задержали полицейских, подозреваемых в грабежах на вокзале
После того, как страсти улеглись, на месте остались дежурить сотрудники полиции диалога, которые вразумляли «свободовцев» не нарушать закон.
Протестующие заработали сразу две статьи УК - по хулиганским действиям и насилию по отношению к правоохранителям.
В стычках под Генеральной прокуратурой Украины были травмированы семь правоохранителей.
Об этом информирует Центр общественных связей ГУ Нацполиции Киева в Facebook и на своем официальном портале, пишет Хроника.инфо со ссылкой на oblast.online.
Судя даже по официальному слогу пресс-службы полиции, под ГПУ представители «Свободы» ринулись на штурм здания Генпрокуратуры. Они вступили с полицейскими в силовое противостояние.
Против правоохранителей применили баллоны со слезоточивым газом. На фото видно, что протестующие активисты переворачивали мусорные контейнеры.
В столичной полиции говорят о 7-ми правоохранителях, травмированных в ходе потасовки. Сразу после ранений и травм им даже не смогли помочь, мешали протестующие. Наконец, последние все же образовали коридор, по которому полицейские ушли.
Наконец, травмированные стражи порядка получили медпомощь. Но митингующие продолжили кидать камни и кирпичи в здание ГПУ.
Читайте также: В Киеве задержали полицейских, подозреваемых в грабежах на вокзале
После того, как страсти улеглись, на месте остались дежурить сотрудники полиции диалога, которые вразумляли «свободовцев» не нарушать закон.
Протестующие заработали сразу две статьи УК - по хулиганским действиям и насилию по отношению к правоохранителям.
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