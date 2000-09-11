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Раздел: Происшествия  
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В Киеве под стенами ГПУ избили полицейских

В Киеве под стенами ГПУ избили полицейскихТравмированные стражи порядка получили медпомощь.

В стычках под Генеральной прокуратурой Украины были травмированы семь правоохранителей.

Об этом информирует Центр общественных связей ГУ Нацполиции Киева в Facebook и на своем официальном портале, пишет Хроника.инфо со ссылкой на oblast.online.

Судя даже по официальному слогу пресс-службы полиции, под ГПУ представители «Свободы» ринулись на штурм здания Генпрокуратуры. Они вступили с полицейскими в силовое противостояние.

Против правоохранителей применили баллоны со слезоточивым газом. На фото видно, что протестующие активисты переворачивали мусорные контейнеры.

В столичной полиции говорят о 7-ми правоохранителях, травмированных в ходе потасовки. Сразу после ранений и травм им даже не смогли помочь, мешали протестующие. Наконец, последние все же образовали коридор, по которому полицейские ушли.

Наконец, травмированные стражи порядка получили медпомощь. Но митингующие продолжили кидать камни и кирпичи в здание ГПУ.

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После того, как страсти улеглись, на месте остались дежурить сотрудники полиции диалога, которые вразумляли «свободовцев» не нарушать закон.

Протестующие заработали сразу две статьи УК - по хулиганским действиям и насилию по отношению к правоохранителям.

В Киеве под стенами ГПУ избили полицейских
В Киеве под стенами ГПУ избили полицейских
В Киеве под стенами ГПУ избили полицейских
В Киеве под стенами ГПУ избили полицейских
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 Теги: Киев, ГПУ

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Сегодня, 19:48 » Автор: Едгар Букмирза
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