Раздел: Происшествия
Россиянин задушил украинку, с которой познакомился в интернете
Смерть наступила в результате асфиксии.
На Киевщине на первом свидании россиянин задушил украинку, с которой познакомился в интернете
Жительница Киевской области погибла в съёмной квартире на проспекте Победы, ее задушил интернет-знакомый.
Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Киева, пишет Хроника.инфо со ссылкой на politeka.net.
По данным правоохранителей, 29-летняя женщина сняла квартиру на сутки. Накануне она познакомилась в интернете с мужчиной и пригласила его в гости. Уже в квартире между ними произошел конфликт, в результате мужчина набросился на новую знакомую и задушил ее. В полиции подтвердили, что смерть наступила в результате асфиксии.
Преступника удалось оперативно задержать. Им оказался уроженец РФ, его подозревают в грабежах на территории Киевской области. По словам мужчины, новая знакомая его обидела, он перенервничал и стал ее душить.
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По факту происшествия открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 («Умышленное убийство») УК Украины.
На Киевщине на первом свидании россиянин задушил украинку, с которой познакомился в интернете
Жительница Киевской области погибла в съёмной квартире на проспекте Победы, ее задушил интернет-знакомый.
Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Киева, пишет Хроника.инфо со ссылкой на politeka.net.
По данным правоохранителей, 29-летняя женщина сняла квартиру на сутки. Накануне она познакомилась в интернете с мужчиной и пригласила его в гости. Уже в квартире между ними произошел конфликт, в результате мужчина набросился на новую знакомую и задушил ее. В полиции подтвердили, что смерть наступила в результате асфиксии.
Преступника удалось оперативно задержать. Им оказался уроженец РФ, его подозревают в грабежах на территории Киевской области. По словам мужчины, новая знакомая его обидела, он перенервничал и стал ее душить.
Читайте также: Россиянин во время ссоры задушил бабушку
По факту происшествия открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 («Умышленное убийство») УК Украины.
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