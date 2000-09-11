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Раздел: Происшествия  
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Россиянин задушил украинку, с которой познакомился в интернете

Россиянин задушил украинку, с которой познакомился в интернетеСмерть наступила в результате асфиксии.

На Киевщине на первом свидании россиянин задушил украинку, с которой познакомился в интернете

Жительница Киевской области погибла в съёмной квартире на проспекте Победы, ее задушил интернет-знакомый.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Киева, пишет Хроника.инфо со ссылкой на politeka.net.

По данным правоохранителей, 29-летняя женщина сняла квартиру на сутки. Накануне она познакомилась в интернете с мужчиной и пригласила его в гости. Уже в квартире между ними произошел конфликт, в результате мужчина набросился на новую знакомую и задушил ее. В полиции подтвердили, что смерть наступила в результате асфиксии.

Преступника удалось оперативно задержать. Им оказался уроженец РФ, его подозревают в грабежах на территории Киевской области. По словам мужчины, новая знакомая его обидела, он перенервничал и стал ее душить.

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По факту происшествия открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 («Умышленное убийство») УК Украины.
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 Теги: Россиянин, интернет

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Сегодня, 21:28 » Автор: Едгар Букмирза
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