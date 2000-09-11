Раздел: Происшествия
В ОБСЕ рассказали об ограничениях в работе на Донбассе
Отказ проезда незаконные вооруженные формирования объяснили приказом.
Боевики не пропустили наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в направлении села Верхнешироковское (ранее Октябрь), Новоазовска, поселка Южная Ломоватка, селам Пикузы (ранее Коминтерново) и Саханка.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на novosti.dn.ua.
Отказ проезда в село Южная Ломоватка незаконные вооруженные формирования объяснили приказом «о закрытии дороги для всех транспортных средств в связи с проведением инженерных работ и работ по разминированию».
Недопуск в остальные населенные пункты боевики аргументировали «соображениями безопасности».
Кроме этого, 16 сентября в пункте пропуска на границе возле Должанского член вооруженных формирований приказал патрулю СММ покинуть этот район.
Наблюдатели ОБСЕ не могут попасть в Саханку и Пикузы с 26 июня 2018 года. Боевики ссылаются на «приказы не пропускать СММ».
Читайте также: Боевики помешали работе миссии ОБСЕ на Донбассе
Еще один закрытый с апреля 2017 года для патруля миссии поселок на неподконтрольной территории Донецкой области - Седово. Группировка «ДНР» объявила Седово пограничной зоной с особым статусом въезда-выезда.
Боевики не пропустили наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в направлении села Верхнешироковское (ранее Октябрь), Новоазовска, поселка Южная Ломоватка, селам Пикузы (ранее Коминтерново) и Саханка.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на novosti.dn.ua.
Отказ проезда в село Южная Ломоватка незаконные вооруженные формирования объяснили приказом «о закрытии дороги для всех транспортных средств в связи с проведением инженерных работ и работ по разминированию».
Недопуск в остальные населенные пункты боевики аргументировали «соображениями безопасности».
Кроме этого, 16 сентября в пункте пропуска на границе возле Должанского член вооруженных формирований приказал патрулю СММ покинуть этот район.
Наблюдатели ОБСЕ не могут попасть в Саханку и Пикузы с 26 июня 2018 года. Боевики ссылаются на «приказы не пропускать СММ».
Читайте также: Боевики помешали работе миссии ОБСЕ на Донбассе
Еще один закрытый с апреля 2017 года для патруля миссии поселок на неподконтрольной территории Донецкой области - Седово. Группировка «ДНР» объявила Седово пограничной зоной с особым статусом въезда-выезда.
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