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Раздел: Происшествия  
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В ОБСЕ рассказали об ограничениях в работе на Донбассе

В ОБСЕ рассказали об ограничениях в работе на ДонбассеОтказ проезда незаконные вооруженные формирования объяснили приказом.

Боевики не пропустили наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в направлении села Верхнешироковское (ранее Октябрь), Новоазовска, поселка Южная Ломоватка, селам Пикузы (ранее Коминтерново) и Саханка.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на novosti.dn.ua.

Отказ проезда в село Южная Ломоватка незаконные вооруженные формирования объяснили приказом «о закрытии дороги для всех транспортных средств в связи с проведением инженерных работ и работ по разминированию».

Недопуск в остальные населенные пункты боевики аргументировали «соображениями безопасности».

Кроме этого, 16 сентября в пункте пропуска на границе возле Должанского член вооруженных формирований приказал патрулю СММ покинуть этот район.

Наблюдатели ОБСЕ не могут попасть в Саханку и Пикузы с 26 июня 2018 года. Боевики ссылаются на «приказы не пропускать СММ».

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Еще один закрытый с апреля 2017 года для патруля миссии поселок на неподконтрольной территории Донецкой области - Седово. Группировка «ДНР» объявила Седово пограничной зоной с особым статусом въезда-выезда.
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 Теги: ОБСЕ, Донбасс, ограничения

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Сегодня, 23:40 » Автор: Едгар Букмирза
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