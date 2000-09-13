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Раздел: Происшествия  
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В Киеве Mercedes, удирая от полиции, попал в ДТП и загорелся

В Киеве Mercedes, удирая от полиции, попал в ДТП и загорелсяВодитель успел выбраться из авто.

Во вторник, 18 сентября, водитель дорогого Mercedes S-Class убегая от полиции не справился с управлением и вылетел с дороги. Обошлось без пострадавших, однако автомобиль сгорел дотла, передает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.

ДТП произошло около 01:00 ночи.

Со слов патрульных полицейских, водитель Mercedes нарушил правила дорожного движения в районе ТРЦ «Оcean Plaza». Его догнал автомобиль патрульных и попросил остановиться. Водитель «немца» проигнорировал просьбу, увеличил скорость и начал скрываться от полиции.

Машину нарушителя преследовало несколько экипажей. Ее «вели» аж до Воздухофлотского проспекта, 98. Там водитель Mercedes не справился с управлением своего автомобиля и вылетел с дороги через бордюр. От удара машина загорелась, но водитель не только успел ее покинуть, но и прихватил с собой личные вещи.

Полицейские задержали нарушителя на месте аварии. Водитель отказался от прохождения теста на алкоголь на драгере. В присутствии понятых все его личные вещи были проверены, ничего запрещенного найдено не было.

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На месте происшествия работали три единицы спецтехники, бригада «скорой», следственно-оперативная группа и взрывотехники. Был ли пьян водитель и почему начал уезжать от полиции, определит следствие.
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 Теги: Киев, ДТП

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Сегодня, 10:26 » Автор: Анна Мартынова
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