Раздел: Происшествия
В Киеве Mercedes, удирая от полиции, попал в ДТП и загорелся
Водитель успел выбраться из авто.
Во вторник, 18 сентября, водитель дорогого Mercedes S-Class убегая от полиции не справился с управлением и вылетел с дороги. Обошлось без пострадавших, однако автомобиль сгорел дотла, передает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
ДТП произошло около 01:00 ночи.
Со слов патрульных полицейских, водитель Mercedes нарушил правила дорожного движения в районе ТРЦ «Оcean Plaza». Его догнал автомобиль патрульных и попросил остановиться. Водитель «немца» проигнорировал просьбу, увеличил скорость и начал скрываться от полиции.
Машину нарушителя преследовало несколько экипажей. Ее «вели» аж до Воздухофлотского проспекта, 98. Там водитель Mercedes не справился с управлением своего автомобиля и вылетел с дороги через бордюр. От удара машина загорелась, но водитель не только успел ее покинуть, но и прихватил с собой личные вещи.
Полицейские задержали нарушителя на месте аварии. Водитель отказался от прохождения теста на алкоголь на драгере. В присутствии понятых все его личные вещи были проверены, ничего запрещенного найдено не было.
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На месте происшествия работали три единицы спецтехники, бригада «скорой», следственно-оперативная группа и взрывотехники. Был ли пьян водитель и почему начал уезжать от полиции, определит следствие.
Во вторник, 18 сентября, водитель дорогого Mercedes S-Class убегая от полиции не справился с управлением и вылетел с дороги. Обошлось без пострадавших, однако автомобиль сгорел дотла, передает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
ДТП произошло около 01:00 ночи.
Со слов патрульных полицейских, водитель Mercedes нарушил правила дорожного движения в районе ТРЦ «Оcean Plaza». Его догнал автомобиль патрульных и попросил остановиться. Водитель «немца» проигнорировал просьбу, увеличил скорость и начал скрываться от полиции.
Машину нарушителя преследовало несколько экипажей. Ее «вели» аж до Воздухофлотского проспекта, 98. Там водитель Mercedes не справился с управлением своего автомобиля и вылетел с дороги через бордюр. От удара машина загорелась, но водитель не только успел ее покинуть, но и прихватил с собой личные вещи.
Полицейские задержали нарушителя на месте аварии. Водитель отказался от прохождения теста на алкоголь на драгере. В присутствии понятых все его личные вещи были проверены, ничего запрещенного найдено не было.
Читайте также: В Киеве обокрали известную телеведущую
На месте происшествия работали три единицы спецтехники, бригада «скорой», следственно-оперативная группа и взрывотехники. Был ли пьян водитель и почему начал уезжать от полиции, определит следствие.
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