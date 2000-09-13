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Раздел: Происшествия  
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В водоеме Днепра обнаружили отрубленную голову мужчины

В водоеме Днепра обнаружили отрубленную голову мужчиныОбстоятельства ЧП устанавливают.

Жуткую находку сделали прохожие в Днепре 17 сентября. В водоеме на улице Аптекарская балка была обнаружена отрубленная человеческая голова. Ее заметили проходившие мимо местные жители, передает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.

Инцидент произошел около 19:00. На место ЧП направили несколько экипажей патрульной полиции и следственно-оперативную группу.

Пресс-секретарь ГУ Национальной полиции в Днепропетровской области Анна Старчевская сообщила, что найденная голова принадлежела мужчине среднего возраста. Его личность на данный момент не установлена.

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На месте работали судебно-медицинские эксперты. Что именно произошло с мужчиной, будут выяснять правоохранители.

В водоеме Днепра обнаружили отрубленную голову мужчины
В водоеме Днепра обнаружили отрубленную голову мужчины
В водоеме Днепра обнаружили отрубленную голову мужчины
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 Теги: Днепр, убийство

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Сегодня, 11:44 » Автор: Анна Мартынова
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