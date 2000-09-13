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Раздел: Происшествия  
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В Киеве женщина попала под колеса Opel

В Киеве женщина попала под колеса OpelПострадавшую госпитализировали.

Во вторник, 18 сентября, в Киеве на улице Маршала Жукова женщина угодила под колеса автомобиля Opel. Пострадавшую госпитализировали, передает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.

Авария случилась около 9:40.

Водитель Opel рассказал, что ехал в сторону Лесного массива. По его словам, возле остановки из-за автобуса, мимо которого проезжал автомобилист, выбежала женщина. Водитель Opel говорит, что пытался увернуться, однако столкновения избежать не удалось. По словам водителя пассажирского автобуса, который также находился на месте аварии, женщина, выйдя из троллейбуса, не пошла на пешеходный переход, который расположен возле остановки. Наоборот, пассажирка быстро прошла перед автобусом и выскочила на проезжую часть, где в тот же момент ее сбил Opel. Женщину госпитализировали.

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По словам водителя легковушки, она находилась в сознании и смогла сказать свою фамилию медикам. Также водитель Opel уверен, что пострадавшая была в состоянии алкогольного опьянения. Правоохранители, прибывшие на место ДТП, от комментариев воздержались, однако подтвердили, что женщина жива и ее госпитализировали.

В Киеве женщина попала под колеса Opel
В Киеве женщина попала под колеса Opel
В Киеве женщина попала под колеса Opel
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 Теги: Киев, ДТП

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Сегодня, 13:29 » Автор: Анна Мартынова
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