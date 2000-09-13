В Киеве горела крыша одного из ТРЦ

Обошлось без пострадавших.



В Киеве загорелась крыша в торгово-развлекательном центре на Троещине, передает



На месте работают спасатели ГСЧС. Работала автолестница, 2 автоцистерны. Без пострадавших.



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Пожар ликвидирован. Что стало причиной возгорания - выяснит следствие.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В Киеве загорелась крыша в торгово-развлекательном центре на Троещине, передает Хроника.инфо со ссылкой на rupor.info На месте работают спасатели ГСЧС. Работала автолестница, 2 автоцистерны. Без пострадавших.Пожар ликвидирован. Что стало причиной возгорания - выяснит следствие.



