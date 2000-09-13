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Раздел: Происшествия  
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В Киеве горела крыша одного из ТРЦ

В Киеве горела крыша одного из ТРЦОбошлось без пострадавших.

В Киеве загорелась крыша в торгово-развлекательном центре на Троещине, передает Хроника.инфо со ссылкой на rupor.info.

На месте работают спасатели ГСЧС. Работала автолестница, 2 автоцистерны. Без пострадавших.

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Пожар ликвидирован. Что стало причиной возгорания - выяснит следствие.
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 Теги: Киев, ТРЦ

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Сегодня, 17:56 » Автор: Анна Мартынова
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