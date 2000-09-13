Раздел: Происшествия
Боевики 9 раз обстреливали украинские позиции на Донбассе
Потерь среди военнослужащих объединенных сил в течение текущих суток не допущено.
В зоне проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе за день, 18 сентября 2018 года, боевики 9 раз обстреливали украинские позиции.
Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook, пишет Хроника.инфо со ссылкой на rbc.ua.
Как отмечается, в течение дня, с 7 утра до 18 вечера пророссийские боевики 9 раз нарушили режим прекращения огня. Вместе с тем, запрещенное минскими соглашениями вооружение не применялось.
В целом в течении дня боевики из пулеметов, гранатометов и стрелкового оружия обстреливали украинские позиции в Крымском, Луганском, Пивденном, Павлополе и Широкино.
Читайте также: На Донбассе боевики обстреляли позиции ВСУ из запрещенного оружия
"В случае угрозы жизни военнослужащих командиры принимали решения на осуществление огневого воздействия на противника, заставляя его прекратить обстрелы. Потерь среди военнослужащих объединенных сил в течение текущих суток не допущено", - говорится в сообщении.
В зоне проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе за день, 18 сентября 2018 года, боевики 9 раз обстреливали украинские позиции.
Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook, пишет Хроника.инфо со ссылкой на rbc.ua.
Как отмечается, в течение дня, с 7 утра до 18 вечера пророссийские боевики 9 раз нарушили режим прекращения огня. Вместе с тем, запрещенное минскими соглашениями вооружение не применялось.
В целом в течении дня боевики из пулеметов, гранатометов и стрелкового оружия обстреливали украинские позиции в Крымском, Луганском, Пивденном, Павлополе и Широкино.
Читайте также: На Донбассе боевики обстреляли позиции ВСУ из запрещенного оружия
"В случае угрозы жизни военнослужащих командиры принимали решения на осуществление огневого воздействия на противника, заставляя его прекратить обстрелы. Потерь среди военнослужащих объединенных сил в течение текущих суток не допущено", - говорится в сообщении.
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