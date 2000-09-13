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Боевики 9 раз обстреливали украинские позиции на Донбассе

Боевики 9 раз обстреливали украинские позиции на ДонбассеПотерь среди военнослужащих объединенных сил в течение текущих суток не допущено.

В зоне проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе за день, 18 сентября 2018 года, боевики 9 раз обстреливали украинские позиции.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook, пишет Хроника.инфо со ссылкой на rbc.ua.

Как отмечается, в течение дня, с 7 утра до 18 вечера пророссийские боевики 9 раз нарушили режим прекращения огня. Вместе с тем, запрещенное минскими соглашениями вооружение не применялось.

В целом в течении дня боевики из пулеметов, гранатометов и стрелкового оружия обстреливали украинские позиции в Крымском, Луганском, Пивденном, Павлополе и Широкино.

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"В случае угрозы жизни военнослужащих командиры принимали решения на осуществление огневого воздействия на противника, заставляя его прекратить обстрелы. Потерь среди военнослужащих объединенных сил в течение текущих суток не допущено", - говорится в сообщении.
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 Теги: Боевики, Донбасс, обстрел

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Сегодня, 18:30 » Автор: Едгар Букмирза
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