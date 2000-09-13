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Раздел: Происшествия  
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В Киеве на женщину упала металлическая балка

В Киеве на женщину упала металлическая балка Сейчас сотрудники полиции общаются с бригадой строителей.

В Святошинском районе Киева на женщину упала металлическая конструкция, которую строительная бригада использовала для монтажа балкона. В результате потерпевшая погибла, пишет Хроника.инфо со ссылкой на rbc.ua.

Отмечается, что трагический случай произошел сегодня, 18 сентября, на улице Клавдиевской. По указанному адресу сразу прибыли наряды патрульных и следственно-оперативная группа территориального управления полиции.

"Правоохранители установили, что в одной из квартир многоэтажки строители выполняли ремонтные работы. В этот момент часть металлической конструкции упала вниз на женщину, которая находилась возле дома. Медики, прибывшие на вызов, лишь констатировали смерть потерпевшей", - отметили в пресс-службе.

Следователи квалифицировали инцидент как убивсто по неосторожности (ч. 1 ст. 119 УК) и открыли уголовное производство. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

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Сейчас сотрудники полиции общаются с бригадой строителей, которые выполняли работы. Всех их доставили в управление полиции, где они предоставляют объяснения. В рамках расследования будут установлены все обстоятельства и причины криминального правонарушения.
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 Теги: Киев, женщина, металлическая балка

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Сегодня, 19:26 » Автор: Едгар Букмирза
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