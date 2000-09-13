Раздел: Происшествия
В Киеве на женщину упала металлическая балка
Сейчас сотрудники полиции общаются с бригадой строителей.
В Святошинском районе Киева на женщину упала металлическая конструкция, которую строительная бригада использовала для монтажа балкона. В результате потерпевшая погибла, пишет Хроника.инфо со ссылкой на rbc.ua.
Отмечается, что трагический случай произошел сегодня, 18 сентября, на улице Клавдиевской. По указанному адресу сразу прибыли наряды патрульных и следственно-оперативная группа территориального управления полиции.
"Правоохранители установили, что в одной из квартир многоэтажки строители выполняли ремонтные работы. В этот момент часть металлической конструкции упала вниз на женщину, которая находилась возле дома. Медики, прибывшие на вызов, лишь констатировали смерть потерпевшей", - отметили в пресс-службе.
Следователи квалифицировали инцидент как убивсто по неосторожности (ч. 1 ст. 119 УК) и открыли уголовное производство. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
Читайте также: Россия: на детской площадке на головы детей упала металлическая конструкция
Сейчас сотрудники полиции общаются с бригадой строителей, которые выполняли работы. Всех их доставили в управление полиции, где они предоставляют объяснения. В рамках расследования будут установлены все обстоятельства и причины криминального правонарушения.
В Святошинском районе Киева на женщину упала металлическая конструкция, которую строительная бригада использовала для монтажа балкона. В результате потерпевшая погибла, пишет Хроника.инфо со ссылкой на rbc.ua.
Отмечается, что трагический случай произошел сегодня, 18 сентября, на улице Клавдиевской. По указанному адресу сразу прибыли наряды патрульных и следственно-оперативная группа территориального управления полиции.
"Правоохранители установили, что в одной из квартир многоэтажки строители выполняли ремонтные работы. В этот момент часть металлической конструкции упала вниз на женщину, которая находилась возле дома. Медики, прибывшие на вызов, лишь констатировали смерть потерпевшей", - отметили в пресс-службе.
Следователи квалифицировали инцидент как убивсто по неосторожности (ч. 1 ст. 119 УК) и открыли уголовное производство. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
Читайте также: Россия: на детской площадке на головы детей упала металлическая конструкция
Сейчас сотрудники полиции общаются с бригадой строителей, которые выполняли работы. Всех их доставили в управление полиции, где они предоставляют объяснения. В рамках расследования будут установлены все обстоятельства и причины криминального правонарушения.
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