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Раздел: Происшествия  
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В Киеве несовершеннолетняя спрыгнула с 11-го этажа

В Киеве несовершеннолетняя спрыгнула с 11-го этажаПодозревают самоубийство.

В столице несовершеннолетняя выпрыгнула из окна 11-го этажа жилого дома на Борщаговке, передает Хроника.инфо со ссылкой на espreso..

Трагедия произошла в многоэтажке по адресу Якуба Коласа, 13. Погибшая была 2002 года рождения. Причины такого поступка выясняют следователи. На месте происшествия находятся медики, полицейские и убитые горем родители.

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Предварительно, полиция считает, что речь идет о самоубийстве.

В Киеве несовершеннолетняя спрыгнула с 11-го этажа
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 Теги: Киев, самоубийство

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Сегодня, 10:07 » Автор: Анна Мартынова
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