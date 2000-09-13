Раздел: Происшествия
В Киеве невнимательная пенсионерка попала под колеса авто
У женщины несколько переломов.
На улице Щербаковского, 50 в Киеве произошло ДТП, в результате которого была травмирована женщина преклонного возраста, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Авария произошла в 08:50. По данным очевидцев, женщина перебегала дорогу в 10 метрах от пешеходного перехода. Водитель пытался избежать столкновения, но не успел вовремя затормозить. Женщину госпитализировали с переломами.
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На улице Щербаковского, 50 в Киеве произошло ДТП, в результате которого была травмирована женщина преклонного возраста, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Авария произошла в 08:50. По данным очевидцев, женщина перебегала дорогу в 10 метрах от пешеходного перехода. Водитель пытался избежать столкновения, но не успел вовремя затормозить. Женщину госпитализировали с переломами.
Читайте также: В Днепре ребенок выпал из окна школы
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