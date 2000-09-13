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Раздел: Происшествия  
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В Киеве невнимательная пенсионерка попала под колеса авто

В Киеве невнимательная пенсионерка попала под колеса автоУ женщины несколько переломов.

На улице Щербаковского, 50 в Киеве произошло ДТП, в результате которого была травмирована женщина преклонного возраста, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

Авария произошла в 08:50. По данным очевидцев, женщина перебегала дорогу в 10 метрах от пешеходного перехода. Водитель пытался избежать столкновения, но не успел вовремя затормозить. Женщину госпитализировали с переломами.

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В Киеве невнимательная пенсионерка попала под колеса авто
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 Теги: Киев, пенсионерка

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Сегодня, 11:43 » Автор: Анна Мартынова
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