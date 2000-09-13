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Раздел: Происшествия  
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В Киеве мужчина украл на улице сумку у своей жены

В Киеве мужчина украл на улице сумку у своей женыВыяснилось, что жертвой была жена вора.

В Киеве на проспекте Леся Курбаса мужчина на улице выдернул у женщины сумку и сбежал. Когда преступника задержали, выяснилось, что жертвой была его жена, передает Хроника.инфо со ссылкой на realist.online.

Сообщается, что инцидент произошел на глазах у полицейского, который возвращался домой со службы. Правоохранитель догнал преступника и вызвал наряд полиции.

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В дежурной части выяснилось, что задержанный и его жертва были женаты. Преступник 1978 года рождения, объяснил свой поступок «тяжелым материальным положением».
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 Теги: Киев, вор

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Сегодня, 12:01 » Автор: Анна Мартынова
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