В Киеве мужчина украл на улице сумку у своей жены

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Пресс-центр прокуратуры Киевской области сообщает, что Киево-Святошинским районным судом вынесен приговор по делу мужчины, заказавшему ограбить бывшую жену. За денежное вознаграждение мужчина знакомому предложил свою бывшую жену облить кислотой и отобрать сумку, в которой находились нужные ему документы. О том, что будущая