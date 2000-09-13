Раздел: Происшествия
В Киеве мужчина украл на улице сумку у своей жены
Выяснилось, что жертвой была жена вора.
В Киеве на проспекте Леся Курбаса мужчина на улице выдернул у женщины сумку и сбежал. Когда преступника задержали, выяснилось, что жертвой была его жена, передает Хроника.инфо со ссылкой на realist.online.
Сообщается, что инцидент произошел на глазах у полицейского, который возвращался домой со службы. Правоохранитель догнал преступника и вызвал наряд полиции.
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В дежурной части выяснилось, что задержанный и его жертва были женаты. Преступник 1978 года рождения, объяснил свой поступок «тяжелым материальным положением».
В Киеве на проспекте Леся Курбаса мужчина на улице выдернул у женщины сумку и сбежал. Когда преступника задержали, выяснилось, что жертвой была его жена, передает Хроника.инфо со ссылкой на realist.online.
Сообщается, что инцидент произошел на глазах у полицейского, который возвращался домой со службы. Правоохранитель догнал преступника и вызвал наряд полиции.
Читайте также: В Днепре ребенок выпал из окна школы
В дежурной части выяснилось, что задержанный и его жертва были женаты. Преступник 1978 года рождения, объяснил свой поступок «тяжелым материальным положением».
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