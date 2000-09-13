Раздел: Происшествия
Под Николаевом микроавтобус столкнулся с поездом
Микроавтобус слетел в кювет.
Сегодня, 19 сентября, утром, на трассе «Николаев-Ульяновка» случилось ДТП. Там автомобиль марки Фольцваген выехал на железнодорожный переезд, где столкнулся с поездом, передает Хроника.инфо со ссылкой на nk.oblast.online.
Случилась авария от города Первомайска примерно в 15 километрах. Виновником аварии стал водитель микроавтобуса. Мужчина проигнорировал звуковой сигнал, который запрещает проезд, и выехал на железнодорожный переезд, где и случилось столкновение. В результате ДТП микроавтобус слетел в кювет.
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Пострадавших в аварии нет, водитель отделался легким испугом. Из-за аварии образовались пробки в двух направлениях. На месте происшествия работают представители правоохранительных органов, которые и выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.
Сегодня, 19 сентября, утром, на трассе «Николаев-Ульяновка» случилось ДТП. Там автомобиль марки Фольцваген выехал на железнодорожный переезд, где столкнулся с поездом, передает Хроника.инфо со ссылкой на nk.oblast.online.
Случилась авария от города Первомайска примерно в 15 километрах. Виновником аварии стал водитель микроавтобуса. Мужчина проигнорировал звуковой сигнал, который запрещает проезд, и выехал на железнодорожный переезд, где и случилось столкновение. В результате ДТП микроавтобус слетел в кювет.
Читайте также: В центре Киева произошло массовое ДТП
Пострадавших в аварии нет, водитель отделался легким испугом. Из-за аварии образовались пробки в двух направлениях. На месте происшествия работают представители правоохранительных органов, которые и выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.
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