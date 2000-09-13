» » Под Николаевом микроавтобус столкнулся с поездом
Раздел: Происшествия  
0

Под Николаевом микроавтобус столкнулся с поездом

Под Николаевом микроавтобус столкнулся с поездомМикроавтобус слетел в кювет.

Сегодня, 19 сентября, утром, на трассе «Николаев-Ульяновка» случилось ДТП. Там автомобиль марки Фольцваген выехал на железнодорожный переезд, где столкнулся с поездом, передает Хроника.инфо со ссылкой на nk.oblast.online.

Случилась авария от города Первомайска примерно в 15 километрах. Виновником аварии стал водитель микроавтобуса. Мужчина проигнорировал звуковой сигнал, который запрещает проезд, и выехал на железнодорожный переезд, где и случилось столкновение. В результате ДТП микроавтобус слетел в кювет.

Читайте также: В центре Киева произошло массовое ДТП

Пострадавших в аварии нет, водитель отделался легким испугом. Из-за аварии образовались пробки в двух направлениях. На месте происшествия работают представители правоохранительных органов, которые и выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Николаевщина, поезд

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 13:28 » Автор: Анна Мартынова
     123
     0

Похожие новости по теме

В Киеве микроавтобус слетел в кювет В Киеве микроавтобус слетел в кювет

Информация о пострадавших уточняется.

Возле Киева микроавтобус перевернулся и слетел в кювет Возле Киева микроавтобус перевернулся и слетел в кювет

В ДТП обошлось без пострадавших.

На Полтавщине микроавтобус столкнулся с пассажирским поездом На Полтавщине микроавтобус столкнулся с пассажирским поездом

Пострадал водитель микроавтобуса.

Смертельное ДТП на Николаевщине: перевернулся микроавтобус Смертельное ДТП на Николаевщине: перевернулся микроавтобус

Водитель попал в больницу.

Смертельное ДТП на Ровенщине: микроавтобус слетел в кювет Смертельное ДТП на Ровенщине: микроавтобус слетел в кювет

Без погибших не обошлось.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх