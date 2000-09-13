Раздел: Происшествия
В центре Киева оперативно задержали грабителя
Грабителем оказался 35-летний мужчина.
В Печерском районе Киева неизвестный выхватил из рук женщины сумку, в которой лежали 5 тысяч гривен и мобильный телефон, и скрылся в неизвестном направлении. Через несколько минут правоохранители задержали подозреваемого, передает Хроника.инфо со ссылкой на kriminalukraine.com.ua.
Пострадавшая запомнила приметы нападавшего и сообщила их в полицию. Во время патрулирования полицейские увидели мужчину, который подходил под описание. По время обыска у него нашли украденные вещи. Грабителем оказался 35-летний киевлянин.
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По данному факту открыто уголовное производство по ст. 186 УК Украины (грабеж). На данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения.
В Печерском районе Киева неизвестный выхватил из рук женщины сумку, в которой лежали 5 тысяч гривен и мобильный телефон, и скрылся в неизвестном направлении. Через несколько минут правоохранители задержали подозреваемого, передает Хроника.инфо со ссылкой на kriminalukraine.com.ua.
Пострадавшая запомнила приметы нападавшего и сообщила их в полицию. Во время патрулирования полицейские увидели мужчину, который подходил под описание. По время обыска у него нашли украденные вещи. Грабителем оказался 35-летний киевлянин.
Читайте также: На Волыни отравились грибами дети и беременная, один ребенок умер
По данному факту открыто уголовное производство по ст. 186 УК Украины (грабеж). На данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения.
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