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В центре Киева оперативно задержали грабителя

В центре Киева оперативно задержали грабителяГрабителем оказался 35-летний мужчина.

В Печерском районе Киева неизвестный выхватил из рук женщины сумку, в которой лежали 5 тысяч гривен и мобильный телефон, и скрылся в неизвестном направлении. Через несколько минут правоохранители задержали подозреваемого, передает Хроника.инфо со ссылкой на kriminalukraine.com.ua.

Пострадавшая запомнила приметы нападавшего и сообщила их в полицию. Во время патрулирования полицейские увидели мужчину, который подходил под описание. По время обыска у него нашли украденные вещи. Грабителем оказался 35-летний киевлянин.

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По данному факту открыто уголовное производство по ст. 186 УК Украины (грабеж). На данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения.
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 Теги: Киев, грабитель

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Сегодня, 13:40 » Автор: Анна Мартынова
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