В Киеве пропала пенсионерка с провалами в памяти

Женщина ушла из частного пансионата.



Под Киевом разыскивают Надежду Ковалевскую 1941 года рождения, передает



Женщина ушла из частного пансионата "Жизнь продолжается" в смт Стоянка (Ирпень) без документов, средств, мобильного телефона.



Надежда страдает деменцией, провалами памяти и галлюцинациями.



«Может назвать свое имя и фамилию, в датах путается, в местности тоже. Постоянно идет домой, но где конкретно ее дом не знает», - говорится в сообщении.



В день исчезновения была одета в цветную футболку, велюровый розовый костюм, шлепанцы. Рост около 170 см, волосы седые короткие,бледная кожа.



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Всех, кому что-либо известно о местонахождении женщины, просят сообщать по телефону 050 380 05 80 или в полицию по номеру 102.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Под Киевом разыскивают Надежду Ковалевскую 1941 года рождения, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии Женщина ушла из частного пансионата "Жизнь продолжается" в смт Стоянка (Ирпень) без документов, средств, мобильного телефона.Надежда страдает деменцией, провалами памяти и галлюцинациями.«Может назвать свое имя и фамилию, в датах путается, в местности тоже. Постоянно идет домой, но где конкретно ее дом не знает», - говорится в сообщении.В день исчезновения была одета в цветную футболку, велюровый розовый костюм, шлепанцы. Рост около 170 см, волосы седые короткие,бледная кожа.Всех, кому что-либо известно о местонахождении женщины, просят сообщать по телефону 050 380 05 80 или в полицию по номеру 102.



