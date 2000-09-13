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Раздел: Происшествия  
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В Киеве пропала пенсионерка с провалами в памяти

В Киеве пропала пенсионерка с провалами в памяти Женщина ушла из частного пансионата.

Под Киевом разыскивают Надежду Ковалевскую 1941 года рождения, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.

Женщина ушла из частного пансионата "Жизнь продолжается" в смт Стоянка (Ирпень) без документов, средств, мобильного телефона.

Надежда страдает деменцией, провалами памяти и галлюцинациями.

«Может назвать свое имя и фамилию, в датах путается, в местности тоже. Постоянно идет домой, но где конкретно ее дом не знает», - говорится в сообщении.

В день исчезновения была одета в цветную футболку, велюровый розовый костюм, шлепанцы. Рост около 170 см, волосы седые короткие,бледная кожа.

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Всех, кому что-либо известно о местонахождении женщины, просят сообщать по телефону 050 380 05 80 или в полицию по номеру 102.
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 Теги: Киев, пенсионерка

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Сегодня, 15:23 » Автор: Анна Мартынова
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