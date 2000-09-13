Раздел: Происшествия
На Донбассе боевики применили запрещенное вооружение
Во время боевых действий был ранен один украинский военнослужащий.
За текущие сутки, в период с 7:00 до 18:00, боевики пять раз нарушали режим прекращения огня.
Об этом сообщает пресс-служба Штаба операции Объединенных сил в Facebook, пишет Хроника.инфо со ссылкой на 112.ua.
При этом боевики вели прицельный огонь из минометов калибра 82 мм, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового вооружения.
Читайте также: Боевики на Донбассе применили тяжелое вооружение
В частности, из минометов калибра 82 мм были обстреляны позиции ВСУ под Водяным. Противотанковые управляемые ракеты и станковые гранатометы применялись возле Луганского. Из гранатометов были обстреляны позиции под Новотошковским, из крупнокалиберных пулеметов - под Невельским. Кроме того, из гранатометов и стрелкового оружия были обстреляны защитники Крымского.
За текущие сутки, в период с 7:00 до 18:00, боевики пять раз нарушали режим прекращения огня.
Об этом сообщает пресс-служба Штаба операции Объединенных сил в Facebook, пишет Хроника.инфо со ссылкой на 112.ua.
При этом боевики вели прицельный огонь из минометов калибра 82 мм, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового вооружения.
Читайте также: Боевики на Донбассе применили тяжелое вооружение
В частности, из минометов калибра 82 мм были обстреляны позиции ВСУ под Водяным. Противотанковые управляемые ракеты и станковые гранатометы применялись возле Луганского. Из гранатометов были обстреляны позиции под Новотошковским, из крупнокалиберных пулеметов - под Невельским. Кроме того, из гранатометов и стрелкового оружия были обстреляны защитники Крымского.
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