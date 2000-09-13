В Мариуполе маршрутка развалилась на ходу и травмировала ребенка

Полиции удалось найти водителя маршрутного такси.



В Приморском районе Мариуполя у маршрутного такси отвалилось колесо во время движения. В момент аварии по тротуару шли две девочки, одна из которых в результате этого травмировалась.



Эту информацию сообщили в пресс-службе патрульной полиции Донецкой области, пишет



В результате ребенка 2008 года рождения было госпитализировано в областную больницу.



"Родственники девочки, которая пришла заплаканная домой и рассказала о случившемся, сообщили полиции и врачам. В результате ребенка 2008 года рождения госпитализировали в областную больницу, а патрульные начали розыск водителя маршрутки"

- говорится в сообщении.



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В отчете патрульной полиции Донецкой области говорится, что мужчина предложил девочке помощь, но она отказалась. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В Приморском районе Мариуполя у маршрутного такси отвалилось колесо во время движения. В момент аварии по тротуару шли две девочки, одна из которых в результате этого травмировалась.Эту информацию сообщили в пресс-службе патрульной полиции Донецкой области, пишет Хроника.инфо со ссылкой на znaj.ua В результате ребенка 2008 года рождения было госпитализировано в областную больницу."Родственники девочки, которая пришла заплаканная домой и рассказала о случившемся, сообщили полиции и врачам. В результате ребенка 2008 года рождения госпитализировали в областную больницу, а патрульные начали розыск водителя маршрутки"- говорится в сообщении.В отчете патрульной полиции Донецкой области говорится, что мужчина предложил девочке помощь, но она отказалась.



