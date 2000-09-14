Раздел: Происшествия
Под Киевом покончила с собой мать десяти детей
Женщину нашли дети.
В селе Бобрик Броварского района 37-летняя женщина повесилась в сарае около дома, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНИАН.
По предварительным данным, причиной трагедии стала семейная ссора. Соседи якобы слышали, как женщина ссорилась со своим сожителем. После она пошла в сарай, где покончила с собой. Тело нашли соседские дети, которые игрались во дворе.
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У погибшей остались 10 детей – 4 сына и 6 дочерей. Местные жители говорят, что женщина была беременна 11-м ребенком.
В селе Бобрик Броварского района 37-летняя женщина повесилась в сарае около дома, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНИАН.
По предварительным данным, причиной трагедии стала семейная ссора. Соседи якобы слышали, как женщина ссорилась со своим сожителем. После она пошла в сарай, где покончила с собой. Тело нашли соседские дети, которые игрались во дворе.
Читайте также: В Киеве патрульный уснул за рулем и протаранил пять авто
У погибшей остались 10 детей – 4 сына и 6 дочерей. Местные жители говорят, что женщина была беременна 11-м ребенком.
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