Под Киевом покончила с собой мать десяти детей

Женщину нашли дети.



В селе Бобрик Броварского района 37-летняя женщина повесилась в сарае около дома, передает



По предварительным данным, причиной трагедии стала семейная ссора. Соседи якобы слышали, как женщина ссорилась со своим сожителем. После она пошла в сарай, где покончила с собой. Тело нашли соседские дети, которые игрались во дворе.



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У погибшей остались 10 детей – 4 сына и 6 дочерей. Местные жители говорят, что женщина была беременна 11-м ребенком.



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В селе Бобрик Броварского района 37-летняя женщина повесилась в сарае около дома, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНИАН По предварительным данным, причиной трагедии стала семейная ссора. Соседи якобы слышали, как женщина ссорилась со своим сожителем. После она пошла в сарай, где покончила с собой. Тело нашли соседские дети, которые игрались во дворе.У погибшей остались 10 детей – 4 сына и 6 дочерей. Местные жители говорят, что женщина была беременна 11-м ребенком.



