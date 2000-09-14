Раздел: Происшествия
В Киеве подожгли авто активиста: огонь перебросился на соседние машины
Обошлось без пострадавших.
Сегодня ночью, 20 сентября, в Дарницком районе Киева злоумышленники подожгли автомобиль общественного активиста. В результате пожара пострадали еще 5 припаркованных рядом автомобилей, передает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
Сообщается, что пожар на автостоянке по просп. Григоренко,1 возник около 2:45 ночи. Целью неизвестных стал автомобиль Skoda Octavia, принадлежащий активисту, выступающему против нелегальной добычи песка в селе Пуховка.
“Неизвестные незаметно пробрались на охраняемую территорию, облили капот машины маслом и подожгли его. К приезду спасателей пламя от горящего автомобиля поднималось приблизительно на три метра”, - сказано в сообщении.
У автомобиля, который подожгли, сгорела вся передняя часть. Suzuki SX4 выгорел практически полностью, а у Skoda Fabia и Mazda 3 серьезно обгорели задние части. Еще у двух автомобилей, Opel Vectra и Renault, в некоторых местах обгорела краска.
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В результате пожара никто не пострадал. На месте происшествия работали две пожарные бригады, экипаж патрульной полиции и медики.
Сегодня ночью, 20 сентября, в Дарницком районе Киева злоумышленники подожгли автомобиль общественного активиста. В результате пожара пострадали еще 5 припаркованных рядом автомобилей, передает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
Сообщается, что пожар на автостоянке по просп. Григоренко,1 возник около 2:45 ночи. Целью неизвестных стал автомобиль Skoda Octavia, принадлежащий активисту, выступающему против нелегальной добычи песка в селе Пуховка.
“Неизвестные незаметно пробрались на охраняемую территорию, облили капот машины маслом и подожгли его. К приезду спасателей пламя от горящего автомобиля поднималось приблизительно на три метра”, - сказано в сообщении.
У автомобиля, который подожгли, сгорела вся передняя часть. Suzuki SX4 выгорел практически полностью, а у Skoda Fabia и Mazda 3 серьезно обгорели задние части. Еще у двух автомобилей, Opel Vectra и Renault, в некоторых местах обгорела краска.
Читайте также: В Киеве разыскивают 20-летнего парня
В результате пожара никто не пострадал. На месте происшествия работали две пожарные бригады, экипаж патрульной полиции и медики.
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