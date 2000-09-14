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Раздел: Происшествия  
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В Киеве подожгли авто активиста: огонь перебросился на соседние машины

В Киеве подожгли авто активиста: огонь перебросился на соседние машиныОбошлось без пострадавших.

Сегодня ночью, 20 сентября, в Дарницком районе Киева злоумышленники подожгли автомобиль общественного активиста. В результате пожара пострадали еще 5 припаркованных рядом автомобилей, передает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.

Сообщается, что пожар на автостоянке по просп. Григоренко,1 возник около 2:45 ночи. Целью неизвестных стал автомобиль Skoda Octavia, принадлежащий активисту, выступающему против нелегальной добычи песка в селе Пуховка.

“Неизвестные незаметно пробрались на охраняемую территорию, облили капот машины маслом и подожгли его. К приезду спасателей пламя от горящего автомобиля поднималось приблизительно на три метра”, - сказано в сообщении.

У автомобиля, который подожгли, сгорела вся передняя часть. Suzuki SX4 выгорел практически полностью, а у Skoda Fabia и Mazda 3 серьезно обгорели задние части. Еще у двух автомобилей, Opel Vectra и Renault, в некоторых местах обгорела краска.

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В результате пожара никто не пострадал. На месте происшествия работали две пожарные бригады, экипаж патрульной полиции и медики.

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 Теги: авто, пожар

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Сегодня, 11:37 » Автор: Анна Мартынова
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