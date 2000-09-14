Раздел: Происшествия
В центре столицы легковушка сбила полицейского на мотоцикле
Патрульный повредил ногу.
В четверг, 20 сентября, в Киеве по адресу бульвар Леси Украинки, 4 произошло ДТП. Citroen сбил полицейского на мотоцикле, передает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
Авария случилась около 9:30.
По словам полицейских, патрульный ехал по главной дороге, а водитель на Citroen выезжал со второстепенной и зацепил мотоцикл. Из-за этого полицейский упал вместе с «двухколесным» и повредил себе ногу, однако на транспорте видимых повреждений нет. Патрульного госпитализировали работники «скорой».
По словам водителя «легковушки», перед тем, как выехать на главную дорогу, он смотрел вправо, чтобы убедиться, что все машины проехали. Из-за этого он попросту не заметил, как перед ним выехал полицейский. Также водитель рассказал, что на момент аварии рядом находились и другие мото-копы вместе со съемочной группой. Предварительно, снимали какой-то сюжет.
Читайте также: В центре Киева горела многоэтажка
На месте работают патрульные. Подробности происшествия выясняются, а виновника ДТП установит следствие.
В четверг, 20 сентября, в Киеве по адресу бульвар Леси Украинки, 4 произошло ДТП. Citroen сбил полицейского на мотоцикле, передает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
Авария случилась около 9:30.
По словам полицейских, патрульный ехал по главной дороге, а водитель на Citroen выезжал со второстепенной и зацепил мотоцикл. Из-за этого полицейский упал вместе с «двухколесным» и повредил себе ногу, однако на транспорте видимых повреждений нет. Патрульного госпитализировали работники «скорой».
По словам водителя «легковушки», перед тем, как выехать на главную дорогу, он смотрел вправо, чтобы убедиться, что все машины проехали. Из-за этого он попросту не заметил, как перед ним выехал полицейский. Также водитель рассказал, что на момент аварии рядом находились и другие мото-копы вместе со съемочной группой. Предварительно, снимали какой-то сюжет.
Читайте также: В центре Киева горела многоэтажка
На месте работают патрульные. Подробности происшествия выясняются, а виновника ДТП установит следствие.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
673
0
Также советуем посмотреть
- Депутати почали робочий тиждень гарно
- Авиакомпания знатно оконфузилась с надписью на самолете
- Под Радой начались стычки, ранен полицейский
- Санкции против России: возможные последствия
- Любопытный баклан испортил работу финской метеостанции
- ВСУ должны быть готовы к силовому сценарию освобождения Донбасса, – Порошенко
- Российская Федерация угрожает всему миру
- Сеть насмешили российские военные, умудрившиеся утопить грузовик
- О реакции Шойгу на сбитый ИЛ-20
- «Мачо с мега-пушкой»: Путин насмешил фото с винтовкой
- Сирийское ПВО – лучшее в мире
- Черновецкий вернулся: киевлян насмешил гуляющий по улицам «космонавт»
- Чому гальмується створення національного суду
- За сутки на Донбассе ранен один военный
- Прикольные вещи от дизайнеров с богатой фантазией
- На позитиве: отличные анекдоты для хорошего вечера
- Объявления, способные вызвать искренний смех
- Россия может использовать оружие массового поражения: тревожный прогноз
- Художница забавно показала разницу между первым и вторым ребенком в семье
- Палестина может признать аннексию Крыма
- Забавные доказательства того, что отцы – настоящие супермены
- Прикольные поступки, на которые способны лишь взрослые «дети»
- Крымчанин насмешил нелепым способом защитить авто от угона
- Сеть в восторге от 85-летнего ирландца, заставившего «капитулировать» грабителей
- Оплата почасовая: соцсети потешаются над двойниками Путина
- Україна втрачає Азовське море
- «Поющие» пауки не на шутку перепугали британку
- В ближайшие дни ожидается повышение цен на электроэнергию
- Плохая компания: в России попугай сбежал из дома и "спутался" с голубями
- Скоріше Фінляндія стане Україною
Оставьте свой комментарий