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Раздел: Происшествия  
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В центре столицы легковушка сбила полицейского на мотоцикле

В центре столицы легковушка сбила полицейского на мотоциклеПатрульный повредил ногу.

В четверг, 20 сентября, в Киеве по адресу бульвар Леси Украинки, 4 произошло ДТП. Citroen сбил полицейского на мотоцикле, передает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.

Авария случилась около 9:30.

По словам полицейских, патрульный ехал по главной дороге, а водитель на Citroen выезжал со второстепенной и зацепил мотоцикл. Из-за этого полицейский упал вместе с «двухколесным» и повредил себе ногу, однако на транспорте видимых повреждений нет. Патрульного госпитализировали работники «скорой».

По словам водителя «легковушки», перед тем, как выехать на главную дорогу, он смотрел вправо, чтобы убедиться, что все машины проехали. Из-за этого он попросту не заметил, как перед ним выехал полицейский. Также водитель рассказал, что на момент аварии рядом находились и другие мото-копы вместе со съемочной группой. Предварительно, снимали какой-то сюжет.

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На месте работают патрульные. Подробности происшествия выясняются, а виновника ДТП установит следствие.

В центре столицы легковушка сбила полицейского на мотоцикле
В центре столицы легковушка сбила полицейского на мотоцикле
В центре столицы легковушка сбила полицейского на мотоцикле
В центре столицы легковушка сбила полицейского на мотоцикле
В центре столицы легковушка сбила полицейского на мотоцикле
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 Теги: мотоцикл, Киев

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Сегодня, 13:22 » Автор: Анна Мартынова
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