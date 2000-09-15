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Раздел: Происшествия  
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4 тысячи гривен "добычи": на Полтавщине пенсионеров пытали раскаленным утюгом

4 тысячи гривен "добычи": на Полтавщине пенсионеров пытали раскаленным утюгомУ них многочисленные ожоги.

В Полтавской области неизвестные напали на пенсионеров в их доме и пытали раскаленным утюгом, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.

Происшествие произошло в селе Сергеевка Гадячского района. Неизвестные свободно зашли в частный дом и применив силу связали хозяев: 87-летнего мужчину и 92-летнюю женщину. После чего начали пытать их раскаленным утюгом. Злоумышленникам удалось завладеть средствами пенсионеров в сумме менее 4000 гривен.

Пострадавшие были госпитализированы с многочисленными ожогами туловища и ушибами.

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По данному факту начато уголовное производство по ст. 187 УК - разбой.
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 Теги: пенсионеры, грабители

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Сегодня, 14:42 » Автор: Анна Мартынова
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