Раздел: Происшествия
4 тысячи гривен "добычи": на Полтавщине пенсионеров пытали раскаленным утюгом
У них многочисленные ожоги.
В Полтавской области неизвестные напали на пенсионеров в их доме и пытали раскаленным утюгом, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.
Происшествие произошло в селе Сергеевка Гадячского района. Неизвестные свободно зашли в частный дом и применив силу связали хозяев: 87-летнего мужчину и 92-летнюю женщину. После чего начали пытать их раскаленным утюгом. Злоумышленникам удалось завладеть средствами пенсионеров в сумме менее 4000 гривен.
Пострадавшие были госпитализированы с многочисленными ожогами туловища и ушибами.
Читайте также: Под Харьковом мужчина погиб в пожаре
По данному факту начато уголовное производство по ст. 187 УК - разбой.
В Полтавской области неизвестные напали на пенсионеров в их доме и пытали раскаленным утюгом, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.
Происшествие произошло в селе Сергеевка Гадячского района. Неизвестные свободно зашли в частный дом и применив силу связали хозяев: 87-летнего мужчину и 92-летнюю женщину. После чего начали пытать их раскаленным утюгом. Злоумышленникам удалось завладеть средствами пенсионеров в сумме менее 4000 гривен.
Пострадавшие были госпитализированы с многочисленными ожогами туловища и ушибами.
Читайте также: Под Харьковом мужчина погиб в пожаре
По данному факту начато уголовное производство по ст. 187 УК - разбой.
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