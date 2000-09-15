Раздел: Происшествия
В Мариуполе несовершеннолетняя покончила с собой
Школьница позвонила перед прыжком родителям.
В Мариуполе Донецкой области из заброшенной многоэтажки на улице Куинджи выбросилась школьница 11 класса одной из школ города, передает Хроника.инфо со ссылкой на kriminalukraine.com.ua.
По предварительным данным, девочка перед прыжком позвонила родителям и попрощалась. Что именно толкнуло школьницу на самоубийство выясняется.
Читайте также: На Днепропетровщине несовершеннолетняя покончила с собой
Правоохранители общаются с друзьями и близкими девочки, чтобы узнать мотивы поступка.
В Мариуполе Донецкой области из заброшенной многоэтажки на улице Куинджи выбросилась школьница 11 класса одной из школ города, передает Хроника.инфо со ссылкой на kriminalukraine.com.ua.
По предварительным данным, девочка перед прыжком позвонила родителям и попрощалась. Что именно толкнуло школьницу на самоубийство выясняется.
Читайте также: На Днепропетровщине несовершеннолетняя покончила с собой
Правоохранители общаются с друзьями и близкими девочки, чтобы узнать мотивы поступка.
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