Раздел: Происшествия
В Киеве под высоткой нашли труп
На теле мужчины признаков насильственной смерти не обнаружили.
Тело обнаружили под балконом дома на Голосеевском проспекте, 108.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на golos.ua.
По словам местных жителей, труп был обнаружен еще утром, 20 сентября.
Напомним, 18 августа, в Киеве нашли тело мужчины. Его обнаружили в будке охраны Crystal Hotel. Как рассказал полиции охранник, который нашел труп, на смену мужчина должен был выйти в другой день.
Читайте также: В Киеве нашли труп на остановке
Почему он находился в будке этой ночью, еще не выяснили. На теле мужчины признаков насильственной смерти не обнаружили, причины кончины выяснят на экспертизе. На месте работает полиция. Правоохранители выясняют обстоятельства случившегося.
Тело обнаружили под балконом дома на Голосеевском проспекте, 108.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на golos.ua.
По словам местных жителей, труп был обнаружен еще утром, 20 сентября.
Напомним, 18 августа, в Киеве нашли тело мужчины. Его обнаружили в будке охраны Crystal Hotel. Как рассказал полиции охранник, который нашел труп, на смену мужчина должен был выйти в другой день.
Читайте также: В Киеве нашли труп на остановке
Почему он находился в будке этой ночью, еще не выяснили. На теле мужчины признаков насильственной смерти не обнаружили, причины кончины выяснят на экспертизе. На месте работает полиция. Правоохранители выясняют обстоятельства случившегося.
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