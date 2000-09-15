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Раздел: Происшествия  
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В Киеве пьяный водитель устроил ДТП

В Киеве пьяный водитель устроил ДТПВодителя Toyota госпитализировали.

Водитель иномарки вылетел на встречную полосу.

В результате пострадал человек, пишет Хроника.инфо со ссылкой на socportal.info.

Нетрезвый водитель BMW двигался со стороны Академгородка по закрытой части дороги. Вероятно, от удара его авто вылетело на встречную полосу, где столкнулось с Toyota, - сообщили очевидцы.

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Насколько серьезно травмирован водитель пока неизвестно.
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 Теги: ДТП, Киев

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Вчера, 22:56 » Автор: Едгар Букмирза
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