Раздел: Происшествия
В Киеве пьяный водитель устроил ДТП
Водителя Toyota госпитализировали.
Водитель иномарки вылетел на встречную полосу.
В результате пострадал человек, пишет Хроника.инфо со ссылкой на socportal.info.
Нетрезвый водитель BMW двигался со стороны Академгородка по закрытой части дороги. Вероятно, от удара его авто вылетело на встречную полосу, где столкнулось с Toyota, - сообщили очевидцы.
Читайте также: В Киеве пьяный водитель Chevrolet устроил аварию
Насколько серьезно травмирован водитель пока неизвестно.
Водитель иномарки вылетел на встречную полосу.
В результате пострадал человек, пишет Хроника.инфо со ссылкой на socportal.info.
Нетрезвый водитель BMW двигался со стороны Академгородка по закрытой части дороги. Вероятно, от удара его авто вылетело на встречную полосу, где столкнулось с Toyota, - сообщили очевидцы.
Читайте также: В Киеве пьяный водитель Chevrolet устроил аварию
Насколько серьезно травмирован водитель пока неизвестно.
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