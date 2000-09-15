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Раздел: Происшествия  
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В Одесской области произошло смертельное ДТП

В Одесской области произошло смертельное ДТППогибли двое мужчин

В четверг, 20 сентября, на одной из центральных улицы районного центра произошло ДТП, в результате которого погибли двое мужчин, сообщают в полиции, пишет Хроника.инфо со ссылкой на «Судебно-юридическая газета»

По предварительным данным, водитель мотоцикла «KAWASAKI» не справился с управлением, в результате чего транспортное средство столкнулось с деревом. В результате столкновения водитель и его пассажир погибли.

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Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа Беляевского отдела полиции и сотрудники следственного управления ГУНП в Одесской области.

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 Теги: Одесская область, ДТП

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Сегодня, 01:03 » Автор: Татьяна Ларина
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