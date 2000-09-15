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Раздел: Происшествия  
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В Киеве произошло ДТП: пострадали две девушки

В Киеве произошло ДТП: пострадали две девушкиДвух девушек с ушибами госпитализировали

В четверг, 20 сентября, возле универмага «Украина» произошло ДТП. Столкнулись два Nissan - Juke и X-Trail, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.

В аварии пострадали две девушки-пассажирки Nissan Juke.

Как нам сообщили патрульные, Juke двигался по площади Победы в сторону бульвара Тараса Шевченка. За рулем была молодая девушка, которая утверждает, что дождалась на светофоре зеленого сигнала и после этого начала движение. Спустя несколько метров, с улицы Саксаганского в нее въехал Nissan X-Trail. В результате столкновения травмы получили две пассажирки Nissan Juke.

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На место ДТП прибыл отец девушки-водителя. По словам патрульных, она забыла дома водительское удостоверение. Обстоятельства аварии выясняются.

В Киеве произошло ДТП: пострадали две девушки
В Киеве произошло ДТП: пострадали две девушки
В Киеве произошло ДТП: пострадали две девушки
В Киеве произошло ДТП: пострадали две девушки
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 Теги: Киев, ДТП

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Сегодня, 02:27 » Автор: Татьяна Ларина
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