ДТП в Киеве: пьяный водитель мопеда на огромной скорости врезался в такси

От госпитализации пострадавший отказался



В четверг, 20 сентября, около 23:30 на улице Натальи Ужвий столкнулись мопед и такси Daewoo Lanos. Водитель двухколесного транспорта находился в состоянии алкогольного опьянения, пишет



На место происшествия прибыла бригада «скорой помощи» и патрульная полиция. От госпитализации мопедист «навеселе» отказался.



Таксист на Daewoo Lanos двигался в сторону проспекта Правды. Мужчина говорит, что мопед ехал ему навстречу и стал поворачивать через две сплошные, прямо под колеса автомобиля. Горе-байкеру повезло: водитель Lanos успел среагировать и владелец двухколесного отделался синяками.



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Позже его посадили в патрульную машину, где он давал пояснения полицейским, периодически выбрасывая на асфальт свое портмоне.









Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В четверг, 20 сентября, около 23:30 на улице Натальи Ужвий столкнулись мопед и такси Daewoo Lanos. Водитель двухколесного транспорта находился в состоянии алкогольного опьянения, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор На место происшествия прибыла бригада «скорой помощи» и патрульная полиция. От госпитализации мопедист «навеселе» отказался.Таксист на Daewoo Lanos двигался в сторону проспекта Правды. Мужчина говорит, что мопед ехал ему навстречу и стал поворачивать через две сплошные, прямо под колеса автомобиля. Горе-байкеру повезло: водитель Lanos успел среагировать и владелец двухколесного отделался синяками.Позже его посадили в патрульную машину, где он давал пояснения полицейским, периодически выбрасывая на асфальт свое портмоне.



