» » ДТП в Киеве: пьяный водитель мопеда на огромной скорости врезался в такси
Раздел: Происшествия  
0

ДТП в Киеве: пьяный водитель мопеда на огромной скорости врезался в такси

ДТП в Киеве: пьяный водитель мопеда на огромной скорости врезался в таксиОт госпитализации пострадавший отказался

В четверг, 20 сентября, около 23:30 на улице Натальи Ужвий столкнулись мопед и такси Daewoo Lanos. Водитель двухколесного транспорта находился в состоянии алкогольного опьянения, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.

На место происшествия прибыла бригада «скорой помощи» и патрульная полиция. От госпитализации мопедист «навеселе» отказался.

Таксист на Daewoo Lanos двигался в сторону проспекта Правды. Мужчина говорит, что мопед ехал ему навстречу и стал поворачивать через две сплошные, прямо под колеса автомобиля. Горе-байкеру повезло: водитель Lanos успел среагировать и владелец двухколесного отделался синяками.

Читайте также: В Киеве пьяный водитель въехал в банк

Позже его посадили в патрульную машину, где он давал пояснения полицейским, периодически выбрасывая на асфальт свое портмоне.

ДТП в Киеве: пьяный водитель мопеда на огромной скорости врезался в такси
ДТП в Киеве: пьяный водитель мопеда на огромной скорости врезался в такси
ДТП в Киеве: пьяный водитель мопеда на огромной скорости врезался в такси

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Киев, ДТП

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 06:52 » Автор: Татьяна Ларина
     392
     0

Похожие новости по теме

ДТП в Киеве: столкнулись два Daewoo ДТП в Киеве: столкнулись два Daewoo

В Киеве на площади Победы Lanos устроил ДТП и вылетел с дороги

В Киеве столкнулись сразу четыре автомобиля В Киеве столкнулись сразу четыре автомобиля

Столкнулись BMW, Toyota Camry, Chevrolet Aveo и Daewoo Lanos.

В Киеве Daewoo Lanos разбился вдребезги В Киеве Daewoo Lanos разбился вдребезги

Пострадали двое человек.

ДТП в Киеве: пьяный водитель мопеда на огромной скорости врезался в забор ДТП в Киеве: пьяный водитель мопеда на огромной скорости врезался в забор

Правоохранители выясняют обстоятельства аварии.

В Киеве пьяный водитель врезался на джипе в Daewoo и сбежал В Киеве пьяный водитель врезался на джипе в Daewoo и сбежал

После столкновения, бросив пострадавших, виновник убежал с места аварии.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх