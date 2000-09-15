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Раздел: Происшествия  
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В Киеве произошло ЧП с участием трамваев

В Киеве произошло ЧП с участием трамваевЧП произошло на Борщаговке.

Двадцатого сентября, на исходе четверга, на жилмассиве Борщаговка произошло дорожно-транспортное происшествие с двумя представителями общественного транспорта - коммунальными трамваями 1-го маршрута, передает Хроника.инфо со ссылкой на Укринформ

Об этом сообщает наш коллега из информационного агентства «Укринформ» со ссылкой на сведения, полученные от ЦОС КП «Киевпастранс».

Один из трамваев 1-го маршрута сошел с рельсов, по инерции он столкнулся со встречным «собратом»
Общая картина ДТП с двумя трамваями

Как можно понять из приведенных фото, авария случилась уже на участке маршрута обоих трамваев в Святошинском районе вне скоростной трассы. На скоростном участке, понятно, трамвай с рельсов сойти практически не может из-за надежных ограждений - по крайней мере, - столкнуться со встречным.

Но здесь ограждений уже не было. Поэтому по неизвестной причине трамвай более старой модификации с красной раскраской выбросило с рельсового полотна и отбросило в более современного «собрата» голубого цвета, двигавшегося навстречу.

При инциденте пострадавших не было. А чисто технические неисправности устраняли рабочие КП «Киевпастранс», которые прибыли на место очень в оперативном темпе.

Другое дело, что движение трамваев на довольно крупной части трамвайного первого маршрута пришлось перекрыть - между улицами Барского и Жолудева в направлении от города. Примерно часа два пассажиров до нужных пунктов возили автобусы, предоставленные коммунальщиками.

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Но без пятнадцати минут в восемь вечера трамваи уже ходили, как обычно.

В Киеве произошло ЧП с участием трамваев
В Киеве произошло ЧП с участием трамваев
В Киеве произошло ЧП с участием трамваев
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 Теги: Киев, трамвай

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Сегодня, 09:58 » Автор: Анна Мартынова
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