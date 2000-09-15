Раздел: Происшествия
На Виннитчине взорвался жилой дом
Хозяина дома нашли под обломками.
В поселке Турбов Винницкой области произошел взрыв. Рухнул жилой дом, пострадал мужчина, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Взрыв прогремел сегодня в 6:52 в частном жилом кирпичном доме площадью 80 квадратных метров. На месте происшествия работают 17 человек личного состава ГСЧС, 4 единицы спецтехники и специалисты Национальной полиции.
"При проведении разведки бойцами МПК Турбов под обломками было обнаружено травмированного мужчину, им оказался 71-летний владелец домохозяйства. Его сразу было передано работникам экстренной медицинской помощи и госпитализированы в больницу. Сейчас состояние пострадавшего тяжелое", – рассказали в ГСЧС.
Читайте также: Под Киевом пропал 12-летний мальчик
На данный момент причина взрыва устанавливается.
В поселке Турбов Винницкой области произошел взрыв. Рухнул жилой дом, пострадал мужчина, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Взрыв прогремел сегодня в 6:52 в частном жилом кирпичном доме площадью 80 квадратных метров. На месте происшествия работают 17 человек личного состава ГСЧС, 4 единицы спецтехники и специалисты Национальной полиции.
"При проведении разведки бойцами МПК Турбов под обломками было обнаружено травмированного мужчину, им оказался 71-летний владелец домохозяйства. Его сразу было передано работникам экстренной медицинской помощи и госпитализированы в больницу. Сейчас состояние пострадавшего тяжелое", – рассказали в ГСЧС.
Читайте также: Под Киевом пропал 12-летний мальчик
На данный момент причина взрыва устанавливается.
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