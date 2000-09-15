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Раздел: Происшествия  
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В Киеве ищут 16-летнюю девушку

В Киеве ищут 16-летнюю девушкуКиевлян просят помочь с поисками.

Деснянское управление полиции объявило в розыск 16-летнюю Алину Панасюк, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении девушки, просят сообщать в полицию по номеру 102.

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В Киеве ищут 16-летнюю девушку
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 Теги: Киев, розыск

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Сегодня, 11:40 » Автор: Анна Мартынова
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