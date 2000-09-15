Раздел: Происшествия
В Днепре женщина погибла в огне пожара
Женщина задохнулась.
21 сентября, около 1:30, на улице Новокрымской, 1, случился пожар. Загорелась квартира на втором этаже, передает Хроника.инфо с ссылкой на informator.ua.
На место сразу выехали сотрудники ГСЧС.
По словам патрульных, во время пожара погибла пожилая женщина. Предположительно, она задохнулась. Соседи погибшей рассказали, что та собирала в квартире хлам: «Уже были случаи с ней. Она ела борщ из сапога, а за ней горело одеяло. Вызывали полицию и ГСЧС. Но никто ее никуда не забрал».
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Ликвидировали пожар около 2:00. В деталях происшествия разберутся следователи.
21 сентября, около 1:30, на улице Новокрымской, 1, случился пожар. Загорелась квартира на втором этаже, передает Хроника.инфо с ссылкой на informator.ua.
На место сразу выехали сотрудники ГСЧС.
По словам патрульных, во время пожара погибла пожилая женщина. Предположительно, она задохнулась. Соседи погибшей рассказали, что та собирала в квартире хлам: «Уже были случаи с ней. Она ела борщ из сапога, а за ней горело одеяло. Вызывали полицию и ГСЧС. Но никто ее никуда не забрал».
Читайте также: Назван лучший продукт для профилактики сахарного диабета
Ликвидировали пожар около 2:00. В деталях происшествия разберутся следователи.
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