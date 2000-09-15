Раздел: Происшествия
В центре Киева избили и ограбили британца
Ограбление произошло на Печерске.
Сегодня в самом центре Киева рядом с отелем Royal Olympic бандиты ограбили британского туриста, передает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.
Ограбление произошло ранним утром на Печерске. В полицию обратилась администратор отеля Royal Olimpic, расположенном на Госпитальной улице. С ее слов, на гостя отеля напали рядом с гостиницей двое неизвестных, избили, отняли мобильный телефон и бумажник с несколькими тысячами гривен и небольшой суммой в фунтах. Потерпевшего доставили в ближайшую больницу для обследования.
Полиция завела дело по ч.2 ст.186 УК Украины - Групповой грабеж (от 4 до 6 лет тюрьмы). Если окажется что у британца есть телесные повреждения, тогда дело будет переквалифицировано на более тяжкую статью- на ч.2 ст.187 УК Украины "Групповой разбой" (от 7 до 10 лет тюрьмы).
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Оперативники отмечают, что уличные преступники специально выбирают в качестве жертвы иностранцев, потому как последние не знают языка, не сразу обращаются в полицию, что не дает задержать по горячим следам преступников, и быстро уезжают на родину, а полиция в итоге "хоронит" такие дела в архиве.
Сегодня в самом центре Киева рядом с отелем Royal Olympic бандиты ограбили британского туриста, передает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.
Ограбление произошло ранним утром на Печерске. В полицию обратилась администратор отеля Royal Olimpic, расположенном на Госпитальной улице. С ее слов, на гостя отеля напали рядом с гостиницей двое неизвестных, избили, отняли мобильный телефон и бумажник с несколькими тысячами гривен и небольшой суммой в фунтах. Потерпевшего доставили в ближайшую больницу для обследования.
Полиция завела дело по ч.2 ст.186 УК Украины - Групповой грабеж (от 4 до 6 лет тюрьмы). Если окажется что у британца есть телесные повреждения, тогда дело будет переквалифицировано на более тяжкую статью- на ч.2 ст.187 УК Украины "Групповой разбой" (от 7 до 10 лет тюрьмы).
Читайте также: Назван лучший продукт для профилактики сахарного диабета
Оперативники отмечают, что уличные преступники специально выбирают в качестве жертвы иностранцев, потому как последние не знают языка, не сразу обращаются в полицию, что не дает задержать по горячим следам преступников, и быстро уезжают на родину, а полиция в итоге "хоронит" такие дела в архиве.
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