В Николаеве Opel, столкнувшись с мотоциклом, врезался в ограждение моста

Мотоциклиста госпитализировали.



Днем в пятницу, 21 сентября, на Широкобальском путепроводе в Николаеве столкнулись автомобиль Opel Omega и мотоцикл Yamaha, передает



Оба транспортных средства двигались в попутном направлении по проспекту Богоявленскому, со стороны микрорайона Октябрьский, в направлении города. На Широкобальском мосту между водителями случился "конфликт", из-за чего транспортные средства столкнулись. От удара автомобиль врезался в ограждение моста, водителя из покореженного авто извлекали полицейские, а мотоцикл перевернулся.



Прибывшие на место происшествия медики скорой помощи госпитализировали мотоциклиста, о его состоянии ничего не известно.



Оба транспортных средства получили механические повреждения.



Проезд по Широкобальскому переезду затруднен.



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На месте аварии работают сотрудники патрульной полиции.













Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Днем в пятницу, 21 сентября, на Широкобальском путепроводе в Николаеве столкнулись автомобиль Opel Omega и мотоцикл Yamaha, передает Хроника.инфо со ссылкой на novosti-n.org Оба транспортных средства двигались в попутном направлении по проспекту Богоявленскому, со стороны микрорайона Октябрьский, в направлении города. На Широкобальском мосту между водителями случился "конфликт", из-за чего транспортные средства столкнулись. От удара автомобиль врезался в ограждение моста, водителя из покореженного авто извлекали полицейские, а мотоцикл перевернулся.Прибывшие на место происшествия медики скорой помощи госпитализировали мотоциклиста, о его состоянии ничего не известно.Оба транспортных средства получили механические повреждения.Проезд по Широкобальскому переезду затруднен.На месте аварии работают сотрудники патрульной полиции.



