Раздел: Происшествия
В Николаеве Opel, столкнувшись с мотоциклом, врезался в ограждение моста
Мотоциклиста госпитализировали.
Днем в пятницу, 21 сентября, на Широкобальском путепроводе в Николаеве столкнулись автомобиль Opel Omega и мотоцикл Yamaha, передает Хроника.инфо со ссылкой на novosti-n.org.
Оба транспортных средства двигались в попутном направлении по проспекту Богоявленскому, со стороны микрорайона Октябрьский, в направлении города. На Широкобальском мосту между водителями случился "конфликт", из-за чего транспортные средства столкнулись. От удара автомобиль врезался в ограждение моста, водителя из покореженного авто извлекали полицейские, а мотоцикл перевернулся.
Прибывшие на место происшествия медики скорой помощи госпитализировали мотоциклиста, о его состоянии ничего не известно.
Оба транспортных средства получили механические повреждения.
Проезд по Широкобальскому переезду затруднен.
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На месте аварии работают сотрудники патрульной полиции.
Днем в пятницу, 21 сентября, на Широкобальском путепроводе в Николаеве столкнулись автомобиль Opel Omega и мотоцикл Yamaha, передает Хроника.инфо со ссылкой на novosti-n.org.
Оба транспортных средства двигались в попутном направлении по проспекту Богоявленскому, со стороны микрорайона Октябрьский, в направлении города. На Широкобальском мосту между водителями случился "конфликт", из-за чего транспортные средства столкнулись. От удара автомобиль врезался в ограждение моста, водителя из покореженного авто извлекали полицейские, а мотоцикл перевернулся.
Прибывшие на место происшествия медики скорой помощи госпитализировали мотоциклиста, о его состоянии ничего не известно.
Оба транспортных средства получили механические повреждения.
Проезд по Широкобальскому переезду затруднен.
Читайте также: Назван лучший продукт для профилактики сахарного диабета
На месте аварии работают сотрудники патрульной полиции.
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