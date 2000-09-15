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Раздел: Происшествия  
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В Николаеве Opel, столкнувшись с мотоциклом, врезался в ограждение моста

В Николаеве Opel, столкнувшись с мотоциклом, врезался в ограждение мостаМотоциклиста госпитализировали.

Днем в пятницу, 21 сентября, на Широкобальском путепроводе в Николаеве столкнулись автомобиль Opel Omega и мотоцикл Yamaha, передает Хроника.инфо со ссылкой на novosti-n.org.

Оба транспортных средства двигались в попутном направлении по проспекту Богоявленскому, со стороны микрорайона Октябрьский, в направлении города. На Широкобальском мосту между водителями случился "конфликт", из-за чего транспортные средства столкнулись. От удара автомобиль врезался в ограждение моста, водителя из покореженного авто извлекали полицейские, а мотоцикл перевернулся.

Прибывшие на место происшествия медики скорой помощи госпитализировали мотоциклиста, о его состоянии ничего не известно.

Оба транспортных средства получили механические повреждения.

Проезд по Широкобальскому переезду затруднен.

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На месте аварии работают сотрудники патрульной полиции.

В Николаеве Opel, столкнувшись с мотоциклом, врезался в ограждение моста
В Николаеве Opel, столкнувшись с мотоциклом, врезался в ограждение моста
В Николаеве Opel, столкнувшись с мотоциклом, врезался в ограждение моста
В Николаеве Opel, столкнувшись с мотоциклом, врезался в ограждение моста
В Николаеве Opel, столкнувшись с мотоциклом, врезался в ограждение моста
В Николаеве Opel, столкнувшись с мотоциклом, врезался в ограждение моста
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 Теги: Николаев, ДТП

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Сегодня, 16:02 » Автор: Анна Мартынова
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