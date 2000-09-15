Раздел: Происшествия
Житель Днепра вызвал полицию, чтобы усмирить жену
Мужчина сообщил, что жена била мебель, посуду, швырнула в него топор, угрожала открыть газ и взорвать дом.
Житель Днепра вызвал полицию из-за агрессивного поведения со стороны жены. Об этом передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Вызов в полицию поступил 20 сентября около 21:00.
Патрульные прибыли к заявителю. Мужчина находился у соседей. Он рассказал, что его жена в состоянии алкогольного опьянения вела себя неадекватно - била мебель, посуду, швырнула в него топор, угрожала открыть газ и взорвать дом, а также зарезала курицу и повесила ее на воротах у дома.
Патрульные пришли во двор заявителя и обнаружили там указанную женщину. В присутствии полицейских она с кулаками набросилась на мужа. Стражи порядка применили физическую силу и наручники, чтобы она успокоилась, и доставили ее в Новокодацкое отделение полиции для выяснения всех обстоятельств такого поведения.
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Ранее в Киеве недовольная стрижкой мужа женщина нанесла смертельные травмы парикмахерше.
Житель Днепра вызвал полицию из-за агрессивного поведения со стороны жены. Об этом передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Вызов в полицию поступил 20 сентября около 21:00.
Патрульные прибыли к заявителю. Мужчина находился у соседей. Он рассказал, что его жена в состоянии алкогольного опьянения вела себя неадекватно - била мебель, посуду, швырнула в него топор, угрожала открыть газ и взорвать дом, а также зарезала курицу и повесила ее на воротах у дома.
Патрульные пришли во двор заявителя и обнаружили там указанную женщину. В присутствии полицейских она с кулаками набросилась на мужа. Стражи порядка применили физическую силу и наручники, чтобы она успокоилась, и доставили ее в Новокодацкое отделение полиции для выяснения всех обстоятельств такого поведения.
Читайте также: Житель Днепра похитил 11-летнюю девочку
Ранее в Киеве недовольная стрижкой мужа женщина нанесла смертельные травмы парикмахерше.
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