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Раздел: Происшествия  
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Житель Днепра вызвал полицию, чтобы усмирить жену

Житель Днепра вызвал полицию, чтобы усмирить женуМужчина сообщил, что жена била мебель, посуду, швырнула в него топор, угрожала открыть газ и взорвать дом.

Житель Днепра вызвал полицию из-за агрессивного поведения со стороны жены. Об этом передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Вызов в полицию поступил 20 сентября около 21:00.

Патрульные прибыли к заявителю. Мужчина находился у соседей. Он рассказал, что его жена в состоянии алкогольного опьянения вела себя неадекватно - била мебель, посуду, швырнула в него топор, угрожала открыть газ и взорвать дом, а также зарезала курицу и повесила ее на воротах у дома.

Патрульные пришли во двор заявителя и обнаружили там указанную женщину. В присутствии полицейских она с кулаками набросилась на мужа. Стражи порядка применили физическую силу и наручники, чтобы она успокоилась, и доставили ее в Новокодацкое отделение полиции для выяснения всех обстоятельств такого поведения.

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 Теги: Днепр, полиция

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Сегодня, 19:09 » Автор: Татьяна Ларина
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