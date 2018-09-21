» » В Днепре на ходу загорелся автомобиль
Раздел: Происшествия  
0

В Днепре на ходу загорелся автомобиль

В Днепре на ходу загорелся автомобильАвтомобиль потушили до приезда спасателей

21 сентября на улице Калиновой на ходу загорелся автомобиль ВАЗ. Водитель обратился за помощью к спасателям, но ему удалось потушить автомобиль до приезда бригады ГСЧС, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.

Моторный отсек автомобиля задымился приблизительно в 18:20. Об этом сообщает Информатор.

Читайте также: В Киеве на ходу загорелся автомобиль

Водитель ВАЗ сообщил, что во время езды из-под капота автомобиля пошел густой черный дым. Причиной пожара, по мнению водителя, мог стать неисправный двигатель. Владелец ВАЗ отказался от помощи спасателей и обращаться в полицию по данному факту не планирует.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Днепр, автомобиль

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 20:54 » Автор: Татьяна Ларина
     81
     0

Похожие новости по теме

В Днепре во время движения загорелся автобус В Днепре во время движения загорелся автобус

Огонь уничтожил моторный отсек и кабину автомобиля

В Харькове на ходу загорелся автомобиль В Харькове на ходу загорелся автомобиль

Водитель успел выбраться из автомобиля.

В Киеве на ходу загорелся автомобиль В Киеве на ходу загорелся автомобиль

Водитель и пассажир автомобиля не пострадали.

В Киеве на ходу загорелся грузовик В Киеве на ходу загорелся грузовик

Автомобиль полностью сгорел.

ЧП в Харькове: автомобиль загорелся на полном ходу ЧП в Харькове: автомобиль загорелся на полном ходу

Инцидент произошел на проспекте Юбилейном.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх