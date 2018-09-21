Раздел: Происшествия
В Днепре на ходу загорелся автомобиль
Автомобиль потушили до приезда спасателей
21 сентября на улице Калиновой на ходу загорелся автомобиль ВАЗ. Водитель обратился за помощью к спасателям, но ему удалось потушить автомобиль до приезда бригады ГСЧС, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
Моторный отсек автомобиля задымился приблизительно в 18:20. Об этом сообщает Информатор.
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Водитель ВАЗ сообщил, что во время езды из-под капота автомобиля пошел густой черный дым. Причиной пожара, по мнению водителя, мог стать неисправный двигатель. Владелец ВАЗ отказался от помощи спасателей и обращаться в полицию по данному факту не планирует.
21 сентября на улице Калиновой на ходу загорелся автомобиль ВАЗ. Водитель обратился за помощью к спасателям, но ему удалось потушить автомобиль до приезда бригады ГСЧС, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
Моторный отсек автомобиля задымился приблизительно в 18:20. Об этом сообщает Информатор.
Читайте также: В Киеве на ходу загорелся автомобиль
Водитель ВАЗ сообщил, что во время езды из-под капота автомобиля пошел густой черный дым. Причиной пожара, по мнению водителя, мог стать неисправный двигатель. Владелец ВАЗ отказался от помощи спасателей и обращаться в полицию по данному факту не планирует.
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