Раздел: Происшествия
В Киеве пешеход погиб под колесами Opel
Мужчина пытался перейти дорогу в неположенном месте.
22 сентября около 00:10 на Большой Окружной дороге сбили мужчину. Он пытался перейти дорогу в неположенном месте и угодил под колеса мчащегося Opel, передает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
Пешеход погиб на месте.
Opel двигался в сторону аэропорта «Жуляны». По словам свидетелей, его скорость была свыше 100 км/час. Прямо перед ним, перелезая через ограждения 8-ми полосной дороги, на дорогу вышел мужчина. Шансов избежать столкновения у водителя не было. От места, где произошел удар, пешехода отбросило на более чем 10 метров. Еще через столько же метров остановился и сам автомобиль.
Медики констатировали, что у мужчины не было шансов выжить. Удар был такой силы, что лобовое стекло и крышу автомобиля буквально вмяло в салон. Погибший также был серьезно изувечен. Стоит отметить, что подземный переход находится в 50-ти метрах от места происшествия. Почему мужчина пошел на риск и стал переходить оживленную автомагистраль в неположенном для этого месте - неизвестно.
Читайте также: В Киеве под колесами грузовика погиб пешеход
На месте работала патрульная полиция и следственно-оперативная группа. Личность погибшего и все детали происшествия устанавливаются.
22 сентября около 00:10 на Большой Окружной дороге сбили мужчину. Он пытался перейти дорогу в неположенном месте и угодил под колеса мчащегося Opel, передает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
Пешеход погиб на месте.
Opel двигался в сторону аэропорта «Жуляны». По словам свидетелей, его скорость была свыше 100 км/час. Прямо перед ним, перелезая через ограждения 8-ми полосной дороги, на дорогу вышел мужчина. Шансов избежать столкновения у водителя не было. От места, где произошел удар, пешехода отбросило на более чем 10 метров. Еще через столько же метров остановился и сам автомобиль.
Медики констатировали, что у мужчины не было шансов выжить. Удар был такой силы, что лобовое стекло и крышу автомобиля буквально вмяло в салон. Погибший также был серьезно изувечен. Стоит отметить, что подземный переход находится в 50-ти метрах от места происшествия. Почему мужчина пошел на риск и стал переходить оживленную автомагистраль в неположенном для этого месте - неизвестно.
Читайте также: В Киеве под колесами грузовика погиб пешеход
На месте работала патрульная полиция и следственно-оперативная группа. Личность погибшего и все детали происшествия устанавливаются.
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