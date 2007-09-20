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Раздел: Происшествия  
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В Киеве пешеход погиб под колесами Opel

В Киеве пешеход погиб под колесами OpelМужчина пытался перейти дорогу в неположенном месте.

22 сентября около 00:10 на Большой Окружной дороге сбили мужчину. Он пытался перейти дорогу в неположенном месте и угодил под колеса мчащегося Opel, передает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.

Пешеход погиб на месте.

Opel двигался в сторону аэропорта «Жуляны». По словам свидетелей, его скорость была свыше 100 км/час. Прямо перед ним, перелезая через ограждения 8-ми полосной дороги, на дорогу вышел мужчина. Шансов избежать столкновения у водителя не было. От места, где произошел удар, пешехода отбросило на более чем 10 метров. Еще через столько же метров остановился и сам автомобиль.

Медики констатировали, что у мужчины не было шансов выжить. Удар был такой силы, что лобовое стекло и крышу автомобиля буквально вмяло в салон. Погибший также был серьезно изувечен. Стоит отметить, что подземный переход находится в 50-ти метрах от места происшествия. Почему мужчина пошел на риск и стал переходить оживленную автомагистраль в неположенном для этого месте - неизвестно.

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На месте работала патрульная полиция и следственно-оперативная группа. Личность погибшего и все детали происшествия устанавливаются.
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 Теги: Киев, ДТП, пешеход

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Сегодня, 09:16 » Автор: Алена Шимко
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