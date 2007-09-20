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Раздел: Происшествия  
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В Киеве скорая вылетела с шоссе и врезалась в столб

В Киеве скорая вылетела с шоссе и врезалась в столбВ скорой заклинило руль.

Скорая вылетела с дороги в столб. Авария произошла вечером 21 сентября на Столичном шоссе. Об этом сообщают очевидцы, передает Хроника.инфо со ссылкой на Status Quo.

По словам очевидцев, водитель микроавтобуса Peugeot врезался в столб.

По предварительным данным, в скорой заклинило руль.

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В результате происшествия никто не пострадал. Видеозапись доступна в Фейсбук.
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 Теги: Киев, скорая, столб, авария

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Сегодня, 10:47 » Автор: Алена Шимко
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