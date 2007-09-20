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Раздел: Происшествия  
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В Киеве харьковчанин "толкал" наркотики у индийского посольства

В Киеве харьковчанин "толкал" наркотики у индийского посольстваПарень делал "закладки" с метадоном.

Полиция охраны задержала в Киеве жителя Харьковской области, который промышлял распространением наркотиков, передает Хроника.инфо со ссылкой на Главное.

По информации "Киев Оперативный" молодой человек впервые был пойман на "закладках" в Соломенском районе столице.

"Суда еще не было и поэтому Владик решил продолжить деятельность в Шевченковском районе", - говорится в сообщении.

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Харьковчанина задержала полиция у посольства Индии, где он делал очередные "закладки" с метадоном.
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 Теги: Киев, посольство, наркотики

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Сегодня, 12:15 » Автор: Алена Шимко
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