Раздел: Происшествия
В центре Львова пьяные избили женщин и хотели задушить полицейского
Дебоширы напали на полицейского, но тот смог отбиться.
Двое нетрезвых мужчин ударили нескольких женщин в центре города. Их попытался остановить полицейский вне службы, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Во Львове задержал двух нетрезвых мужчин, которые приставали к женщинам и напали на полицейского. Об этом в субботу, 22 сентября, написала в Facebook пресс-секретарь полиции Львовской области Светлана Добровольская.
Отмечается, что инцидент произошел вчера около 16:15.
"41-летний работник одного из подразделений Главного управления Национальной полиции во Львовской области, находясь вне службы, заметил двух мужчин с явными признаками алкогольного опьянения, которые на улице Дорошенко во Львове совершали хулиганские действия, цеплялись к женщинам и ударили нескольких из них", - написала она.
Полицейский сделал замечание мужчинам, показав служебное удостоверение. На замечание, сделанное правоохранителем, и его требование прекратить правонарушение один из мужчин напал на полицейского и начал его душить.
"Тогда страж порядка произвел предупредительный выстрел в воздух из собственного зарегистрированного устройства для отстрела резиновых пуль и задержал хулиганов", - рассказала Добровольская.
Злоумышленниками оказались жители Полтавской и Закарпатской областей в возрасте 41 и 47 лет.
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На данный момент устанавливаются обстоятельства происшествия, решается вопрос правовой квалификации действий правонарушителей.
Двое нетрезвых мужчин ударили нескольких женщин в центре города. Их попытался остановить полицейский вне службы, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Во Львове задержал двух нетрезвых мужчин, которые приставали к женщинам и напали на полицейского. Об этом в субботу, 22 сентября, написала в Facebook пресс-секретарь полиции Львовской области Светлана Добровольская.
Отмечается, что инцидент произошел вчера около 16:15.
"41-летний работник одного из подразделений Главного управления Национальной полиции во Львовской области, находясь вне службы, заметил двух мужчин с явными признаками алкогольного опьянения, которые на улице Дорошенко во Львове совершали хулиганские действия, цеплялись к женщинам и ударили нескольких из них", - написала она.
Полицейский сделал замечание мужчинам, показав служебное удостоверение. На замечание, сделанное правоохранителем, и его требование прекратить правонарушение один из мужчин напал на полицейского и начал его душить.
"Тогда страж порядка произвел предупредительный выстрел в воздух из собственного зарегистрированного устройства для отстрела резиновых пуль и задержал хулиганов", - рассказала Добровольская.
Злоумышленниками оказались жители Полтавской и Закарпатской областей в возрасте 41 и 47 лет.
Читайте также: В центре Киева пьяные подростки избили и ограбили мужчину
На данный момент устанавливаются обстоятельства происшествия, решается вопрос правовой квалификации действий правонарушителей.
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