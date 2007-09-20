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Раздел: Происшествия  
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В центре Львова пьяные избили женщин и хотели задушить полицейского

В центре Львова пьяные избили женщин и хотели задушить полицейскогоДебоширы напали на полицейского, но тот смог отбиться.

Двое нетрезвых мужчин ударили нескольких женщин в центре города. Их попытался остановить полицейский вне службы, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Во Львове задержал двух нетрезвых мужчин, которые приставали к женщинам и напали на полицейского. Об этом в субботу, 22 сентября, написала в Facebook пресс-секретарь полиции Львовской области Светлана Добровольская.

Отмечается, что инцидент произошел вчера около 16:15.

"41-летний работник одного из подразделений Главного управления Национальной полиции во Львовской области, находясь вне службы, заметил двух мужчин с явными признаками алкогольного опьянения, которые на улице Дорошенко во Львове совершали хулиганские действия, цеплялись к женщинам и ударили нескольких из них", - написала она.

Полицейский сделал замечание мужчинам, показав служебное удостоверение. На замечание, сделанное правоохранителем, и его требование прекратить правонарушение один из мужчин напал на полицейского и начал его душить.

"Тогда страж порядка произвел предупредительный выстрел в воздух из собственного зарегистрированного устройства для отстрела резиновых пуль и задержал хулиганов", - рассказала Добровольская.

Злоумышленниками оказались жители Полтавской и Закарпатской областей в возрасте 41 и 47 лет.

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На данный момент устанавливаются обстоятельства происшествия, решается вопрос правовой квалификации действий правонарушителей.
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 Теги: Львов, женщины, нападение, полицейский, пьяные

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Сегодня, 14:00 » Автор: Алена Шимко
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