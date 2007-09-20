Раздел: Происшествия
На Осокорках активисты подрались с полицией, есть задержанные
На Осокорках в Киеве снова произошел конфликт на стройке.
Около сотни человек попытались снести строительный забор. По данным СМИ, около 20 человек задержали, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
На месте скандальной застройки на Осокорках в Киеве снова произошли столкновения с участием противников строительства и правоохранителей. Об этом сообщает РБК-Украина в субботу, 22 сентября. Видеозапись доступна в Фейсбук.
В ходе акции протесты активисты попытались снести строительный забор вокруг места строительства будущего жилого комплекса. Кроме того, участники акции бросали петарды. Всего на Осокорках на протесте против застройки присутствовали около сотни человек.
По предварительным данным, полиция задержала около 20 человек.
Читайте также: В Киеве активисты “Национального корпуса” подрались с полицией
Это уже не первый силовой конфликт вокруг стройки на Осокорках. Так, 28 июля на территории экопарка в результате столкновений возле стройплощадки полиция задержала двух человек. Тогда в инциденте принимали участие активисты Национального корпуса.
Около сотни человек попытались снести строительный забор. По данным СМИ, около 20 человек задержали, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
На месте скандальной застройки на Осокорках в Киеве снова произошли столкновения с участием противников строительства и правоохранителей. Об этом сообщает РБК-Украина в субботу, 22 сентября. Видеозапись доступна в Фейсбук.
В ходе акции протесты активисты попытались снести строительный забор вокруг места строительства будущего жилого комплекса. Кроме того, участники акции бросали петарды. Всего на Осокорках на протесте против застройки присутствовали около сотни человек.
По предварительным данным, полиция задержала около 20 человек.
Читайте также: В Киеве активисты “Национального корпуса” подрались с полицией
Это уже не первый силовой конфликт вокруг стройки на Осокорках. Так, 28 июля на территории экопарка в результате столкновений возле стройплощадки полиция задержала двух человек. Тогда в инциденте принимали участие активисты Национального корпуса.
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